«Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем

21 февраля в Дворце спорта «Динамо» пройдет большой боксерский вечер «Время легенд», в рамках которого бои проведут известный средневес Андрей Сироткин, участник Олимпиады Адлан Абдурашидов, победитель Кубка президента Ислам Едисултанов и небитый проспект Асламбек Идигов.

Ризван Элиханов (9-0) про бой с Роджером Герреро (Эквадор):

– Бой будет сложным, но мы рассчитываем на досрочную победу в третьем-четвертом раунде. Изучили манеру боя соперника. Он умеет боксировать. Подготовка проходила в зале BupasGym. Все было сделано, чтобы выступить хорошо.

Почему рано перешел в профессиональный бокс? В любительском не очень получалось. Всегда был на втором-третьем месте. Три-четыре раза выиграю, а в финалах постоянные неудачи. Еще сказывалась весогонка. Сейчас условия стали более комфортными. Выступают в 72 кг, и подумываю скинуть до 69. Посмотрим, как пойдет.

Адлан Абдурашидов (3-0) про бой с Хосе Луисом Прието (Колумбия):

– Перед тем, как моим соперником стал Прието, у меня сменилось, наверное, пять оппонентов на этот вечер. Прието подтвердился буквально на днях. Поскольку соперники постоянно менялись, я не смог сосредоточиться на ком-то одном. Но я успел посмотреть бои колумбийца. Боксер далеко не топовый. Никаких сюрпризов не преподнесет.

Я рад, что мой предыдущий бой продлился все десять раундов. У меня были спарринги по десять раундов, в которых темп был интенсивнее, чем в самом поединке. Однако, чем длиннее дистанция, тем легче боксировать. Если дают спарринг на четыре раунда, я стараюсь за них успеть все. Из-за этого часто совершаю ошибки. Когда дистанция длинная, я никуда не спешу.

Титульные бои? Я считаю, что уже готов к ним, но пока я знаю, что мне есть над чем поработать и я работаю над этим. Я недавно пришел из любительского бокса. Манеру нужно менять. Есть определенный план. После встречи с Прието будет еще один рейтинговый бой, а затем будем выходить на самый высокий уровень.

Апти Устарханов (18-3-3) про бой с Андреем Сироткиным (Россия):

– Нормально отреагировал, когда узнал, что Сироткин согласился на замену вместо предыдущего соперника. Я посмотрел только один бой Андрея – с Джоном Райдером. Могу сказать, что я хорошо тренировался и выиграю бой. Я не могу назвать Сироткина самым сильным соперником в карьере. У меня был Патрик Менди. Очень корявый и неудобный. А еще я боксировал с Дмитрием Сухотским, который стоял высоко в рейтингах. Считаю, что в той встрече я был лучше соперника, хотя судьи отдали победу ему.

Андрей Сироткин (16-1) про бой с Апти Устарханов (Россия):

– Не исключаю варианта, что судьи будут симпатизировать моему сопернику, но я этого не боюсь. Главное хорошо отбоксировать. Полные бои Устарханова я не смотрел. Манера и тактика ведения боя понятны. Долго изучать его не считаю нужным. Нет никаких сложных задач. Все открыто и доступно.

Асланбек Идигов (17-0) про бой с Райаном Фордом (Канада):

– К поединку я готовился в американском Детройте в известном зале Kronk, который основал легендарный Эмануэль Стюард. Его племянник Шугар Хилл – мой тренер. Он готовил меня к этому поединку. Сбор был долгий, но шикарный. Выбор спарринг-партнеров был всесторонний. Все прошло идеально.

Форда я знаю по боям с моими земляками Федором Чудиновым и Андреем Сироткиным. Федор – лидер этого дивизиона в России. Но это пока что, – шутит Идигов. – У Форда есть характер. Он прет вперед, пытается захватить инициативу. Всегда нацелен на победу.

Я в первую очередь хочу показать классику бокса. Как пройдет поединок, посмотрим по обстоятельствам.

Форд и в жизни агрессивный? Ничего, на ринге я его успокою.

Ислам Едисултанов (9-0) про бой с Евгением Терентьевым (Россия):

– Подготовка на высшем уровне. Полный лагерь прошел в Москве в BupasGym. Усердные тренировки, тяжелые спарринги, тяжелые нагрузки. Все прошло без травм и проблем. Буду готов на все 100 процентов.

Терентьев – очень опытный хороший боксер. Левша. Он тоже приехал за победой. Поспорим за победу и пояс. Если я выиграю, я смогу попасть в топ-10 своего дивизиона. В дальнейшем будет рассматривать самые серьезные бои.

Мне 34 года. Когда я встречаюсь с соперниками, которым по 20-22 году, думаю: «Да они же еще не родились, когда я уже занимался боксом». Бывает, что о возрасте думаю, но чувствую себя на 25 лет.