«Бомбардировщик» уничтожит «Короля»? Второй бой Уайлдера и Фьюри уже на этих выходных

КАК ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ БОЙ

Уайлдер и Фьюри первый раз встретились на ринге 1 декабря 2018 года. Второй раз в карьере «Бронзовый бомбардировщик» не смог нокаутировать соперника. Более того, Деонтей едва не потерпел первое поражение в карьере. И это несмотря на два нокдауна.

«Цыганский король» Фьюри в целом выглядел интереснее, однако опасными комбинациями британец, вышедший в шортах в цветах американского флага, не порадовал. Легкие перемещения вдоль канатов и бесконечные джебы. Вся работа Тайсона.

Ближе к заключительным раундам самоуверенность Фьюри в собственном техническом превосходстве пересекла грань дозволенного. В девятом раунде Уайлдер опрокинул совсем уж обнаглевшего соперника. Для Фьюри было плохо то, что он отдал Деонтею «свой раунд», но еще хуже, что британец не выучил урок.

В 12-м раунде Уайлдер «достал» соперника двумя новыми мощными ударами. Падение Тайсона напоминало снос небоскреба. В ту секунду трудно было поверить, что британец способен подняться. Если бы рефери Джек Рейсс сразу остановил бой, едва ли к нему возникли вопросы, но он начал формальный отсчет десяти секунд. Невероятно, Фьюри успел подняться. Более того, не дал себя добить. Многие боксерские издания признали это камбэком года, а боковые судьи раздельным решением огласили ничью. Не будь хотя бы одного нокдауна, победил бы Фьюри.

ДВА БОЯ ПОСЛЕ

Конечно, реванш напрашивался сразу после оглашения вердикта. Но ни одна из сторон не проявила настоящей инициативы, чтобы вторая встреча боксеров состоялась в 2019 году. Видимо, промоутеры подсчитывали прибыль, а Уайлдер и Фьюри еще приходили в себя от близости первого поражения в карьере.

Но, возможно, все разыграли красивый спектакль. На публике Фьюри и Уайлдер поливали друг друга грязью со времен, когда Тайсон поднялся в ринг после победы Деонтея над Артуром Шпильков в 2016 году. В то же время в сети «гулял» закулисный ролик, на котором после очередного обоюдного обливаниями помоями (накануне первой встречей), боксеры вместе просматривали на телефоне видео с пресс-конференции. Оба были рады созданному ажиотажу, и ничья определенно вписывалась в их планы. Или как минимум планам не мешала.

Уайлдер в прошлом году быстро вырубил Доминика Бризила. Соперник не продержал и одного раунда. Затем Деонтей пошел «отвечать»на вопросы, которые остались после боя с Луисом Ортисом. Кубинец в 2018 году задал очень крепкую трепку американцу, но оставил все силы в седьмом раунде в попытках удосрочить оппонента. И в результате завалился сам от усталости в десятом раунде.

Ортис и во второй встрече опять уверенно выиграл первую половину боя. Но первый же точный удар Уайлдера в конце седьмого раунда привел к нокауту. Финита ля комедия.

Фьюри же 2019 год потратил на откровенную ерунду. Или если выражаться политкорректно – «расширял географию», встретившись с немцем Томом Шварцем и шведом Отто Валином, о существовании которых мало кто знал.

Если с немцем британец разобрался во втором раунде, швед рассек Фьюри бровь на старте встречи, и Тайсону пришлось «терпеть» Валлина все 12 раундов. За что его, конечно, никто не похвалил.

ЧТО ЖДАТЬ

Начнем с варианта, который невозможен. Обычно таким результатом является ничья, но в данном случае еще труднее представить победу Фьюри нокаутом. Несмотря на внушительные 115 кг, Тайсон не так часто побеждал нокаутом.

Не только Валлин, но и пробитый многими Франческо Пьянета прошли с британцем всю дистанцию. Сефер Сефери и Дерек Чисора устояли на ногах, снявшись с боев решением своего угла. Добавим в это уравнение каменную челюсть Уайлдера, о которую Ортис «разбил» руки в 2018 году сериями точных попаданий.

При этом очевидно, что сам Деонтей не предложит ничего нового. Потому что не способен на это. Траектории его корявых ударов трудно просчитать, поэтому американец будет настроен завершить бой досрочно. Весьма возможно, что Уайлдер исполнит роль «охотника за головой» и начало встречи сопернику отдаст.

Главный аргумент Деонтея – удар. Он будет опасен до последних секунд. Однако если вспоминать первый поединок, Уайлдер Фьюри не переиграл. Британец тогда едва вернулся на ринг после трех лет отсутствия. Он провел встречи с Сефери и Пьянетой, но они больше походили на спарринги, что привело к потере британцем концентрации.

В нынешней ситуации спортивная форма Фьюри должна быть лучше, чем 14 месяцев назад, поэтому Уайлдеру нельзя затягивать с началом решительных действий, а завершиться реванш может чем угодно. Даже второй ничьей.