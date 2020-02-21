«Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве - Советский спорт
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21 февраля 2020 15:30Бокс

«Уайлдер – сильный, Фьюри – умный». Боксерский мир о предстоящей битве

Бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

«Советский спорт» собрал мнения боксеров, ветеранов и спортивных комментаторов о предстоящей встрече между чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри.

Рой Джонс, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях:

– Мне оба бойца нравится. У Уайлдера сумасшедший удар, а Фьюри очень умный боец, но насколько я знаю, Тайсон сбросил много веса. Когда ты теряешь вес, ты хуже держишь удар, и это меня волнует в преддверии их встречи. Так-то у меня у меня нет сомнений, что Фьюри может его переиграть, как любого другого, но вот то, что он стал намного легче, меня напрягает. Как он будет держать удар?

Андрей Сироткин, российский боксер среднего веса:

– Их первый поединок был интересным. Второй бой напрашивался. Не буду делать прогноз. Хочу, чтобы повторилось развитие событий первой встречи этих боксеров. Чтобы были падения и интрига.

Хасан Байсангуров, российский боксер второго среднего веса:

– Меня удивил результат первого боя Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Считаю, что Уайлдер победил. Как завершится реванш? Фьюри очень неудобный боксер, с которым непонятно что делать.

Султан Ибрагимов, бывший чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO:

– Бой с Луисом Ортисом Уайлдер провел бой в своем репертуаре. Поймал момент, выиграл красивым и зрелищным образом. Деонтею есть в чем прибавить, Ортису уже нет. Он в прошлом поединке набрал максимальную форму, теперь некуда расти. Уайлдер – боксер своеобразный и разнообразный и он растет.

С Фьюри, конечно, будет тяжелее. Тайсон интереснее и стабильнее Ортиса. К тому же высокий. Уайлдеру проще работать с соперниками ниже себя. Когда сталкиваешься с противником выше, появляются проблемы. Как в случае с Владимиром Кличко.

Бахрам Муртазалиев, российский боксер первого среднего веса:

– Было много споров, но за счет двух нокдаунов, я считаю, что первый бой выиграл Уайлдер. Не было бы их, нет вопросов. Но почему сейчас каждый второй говорит, что выиграл Фьюри? Мне кажется, что сейчас Уайлдер должен выиграть. Мне он нравится больше других боксеров. Он интереснее.

Борис Скрипко, комментатор:

– Думаю, что Уайлдер будет придерживаться своего стиля. Он не меняется, ему это не нужно и он не сумеет. Что сделает Фьюри, не знаю. Он непредсказуем. Сейчас он начал работать с Шугаром Хиллом. Тайсон – человек-загадка.

Григорий Стангрит, комментатор:

– Есть два момента. С одной стороны Уайлдер уж побывал на чемпионском уровне, но не получил того, что хотел – не выиграл бой, сохранив пояс, что может придать ему уверенности. Фьюри вышел на первую встречу после двухлетнего простоя. Он провел две встречи, которые можно назвать спаррингами. Это отразилось. Потеря концентрации – два нокдауна. Ко второму бою Фьюри будет лучше.

Вспомним бой Сергей Ковалев Андре Уорд. Уорд проиграл первые четыре раунда. В следующие восемь, он выиграл шесть. Импульс на стороне американца. Соответственно, что мы видели в первой встрече Уайлдера и Фьюри. Тайсон совершил две грубые ошибки, а что сделал Деонтей сам? Ничего. Как промахивался справа, так и промахивался. По боксу он так ничего сделать с Фьюри не смог. Он использовал две грубые ошибки британца, потому что тот долго не боксировал. Сможет ли Уайлдер победить Фьюри, который набрал форму? Не факт. Плюс Деонтея в его ударе. Никто не списывает его со счетом, но в реванше Фьюри остается фаворитом.

Ризван Элиханов, небитый российский средневес:

– Думаю, выиграет Уайлдер. Он два раза Фьюри в прошлый раз положил. В этот раз он будет выглядеть увереннее и победит.

Владимир Хрюнов, российский промоутер:

– Тайсон Фьюри внес коррективы в свою подготовку. Вы знаете, чем он занимался семь раз в день. Либо он выиграет по очкам, либо бой закончится в середине нокаутом в пользу Уайлдера. Я лично болею за Фьюри.

Асламбек Идигов, небитый российский средневес:

– Фьюри готовился под руководством моего тренера Шугара Хилла. Если он будет слушаться его и советы угла, Тайсон возьмет верх. Но 50 на 50. У Уайлдера хороший тайминг.

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