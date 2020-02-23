Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри

Напомним, что в конце седьмого раунда угол американского боксера остановил бой. При этом Уайлдер был в нокдаунах в третьем и пятом раундах.

– Как вам бой и форма Уайлдера?

– Все говорили, что мышечную массу нужно «кормить» кислородом. Возможно, это сыграло роль. Не было взрыва, был уставший и вялый Уайлдер. По его взгляду было понятно, что ему нехорошо.

– Еще до первых попаданий Фьюри?

– Думаю, что он не понимал, что с ним происходит после первых попаданий, а после нескольких клинчей ему стало тяжеловато передвигаться. Все видели, как он держался за канаты. Секунданты правильно сделали, что выбросили полотенце.

– Чем-то кроме избыточной мышечной массы можно объяснить форму Уайлдера?

– Мы можем только догадываться.

– В победу Фьюри нокаутом вы верили?

– Это выглядело как преждевременная остановка, если бы не выброшенное полотенце. А на счет верил ли я в победу Тайсона нокаутом? Нет. Я думал, Уайлдер доберется до его подбородка.

– Фьюри сам набрал восемь килограмм с момента первого боя. У него лишний вес был?

– Понятно, бодибилдера на ринге мы не увидели, но Тайсон был свеж в отличие от Уайлдера. Это говорит о том, что он подготовился правильно. Он большой парень. Наверное, это его оптимальный вес. И грамотный подход к тактике. Он бил с дистанции, изматывал Уайлдера. Деонтей был беспомощным в этом бою. Фьюри полностью нейтрализовал его сильные стороны.

– Бывали случаи, когда боксеры за один год старели, словно на десять лет. Есть примеры Роя Джонса и Эрика Моралеса. Уайлдеру – 34 года. Мы не увидим прежнего Деонтея?

– Он поздно начал заниматься боксом и не так изношен. Думаю, что проблема в наращенной массе. Он не смог за короткое время научиться ею управлять. Она забрала у него лучшие качества. Его скорость, «взрыв», за счет чего он нокаутировал соперников ранее. Плюс правильная тактика Фьюри.

– Третий бой между ними будет?

– Мне бы было интересно. Но большинство скажут: «Уайлдера раскатали, Фьюри был наголову сильнее».

– Сейчас именно он является лучшим тяжеловесом мира?

– Пояса есть не только у него. Нужно встретиться с другими тяжеловесами, поэтому говорить об этом преждевременно.

– Но именно у него нет поражений.

– Согласен. Но он встретился с одним чемпионом, а есть и другой.