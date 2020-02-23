Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри

Напомним, что в конце седьмого раунда угол американского боксера остановил бой. При этом Уайлдер был в нокдаунах в третьем и пятом раундах.

– Какие впечатления оставила эта встреча?

– Поединок выдался очень красочным. Тайсон Фьюри продемонстрировал то, что он должен был продемонстрировать еще в первом бою. Он, не занимаясь клоунадой, отбоксировал собранно и сдержанно. В то же время британец следил за правой рукой Деонтея Уайлдера. То есть Фьюри провел бой без напряга, играючи, в чисто боксерской манере, в стиле Мохаммеда Али. Уайлдер на фоне Фьюри выглядел как новичок или колхозник.

– Что скажете про форму Уайлдера?

– Можно предположить, что что-то произошло в лагере. Когда проходят бои такого уровня, отложить или перенести их практически невозможно. Что произошло в лагере, мы не знаем, но факт остается фактом. Уайлдер выглядел ничтожеством на фоне Фьюри: он не умеет боксировать, передвигаться и бить. Фьюри его полностью деклассировал.

– Фраза «ничтожество» напрашивается в заголовок.

– Да. Ничтожество в плане того, что Уайлдер не показал никакого бокса. Не было правильного движения, правильной техники нанесения ударов, не было рисунка боя. Он – чемпион и должен был продемонстрировать, что он – чемпион, который просто так бой не отдаст.

Деонтей пошел махать с первых раундов, Фьюри воспользовался моментом. Не давал по себе попадать, уходил и проваливал соперника. Большую роль сыграло то, что Уайлдер намахался мимо цели. Ближе ко второй половине он стал подсаживаться.

Фьюри же набрал вес. Разница в весе сыграла большую роль. Он клинчевал, наваливался, а вы обратите внимание на ноги Уайлдера. Он просто реально устал носить этого большого цыгана на себе.

– Был ли Уайлдер не похож сам на себя?

– Не был. Вследствие того, что Фьюри проделал колоссальную работу в своем лагере и воплотил это в бою. Поэтому Уайлдер и выглядел ничтожеством. Он по-прежнему надеялся только на свой коронный удар справа, которым всех вырубал. Не тут-то было.

– До боя как вы оценивали вероятность того, что Фьюри победит досрочно?

– Я считал, что поединок получится насыщенным. Изначально давал шансы 50 на 50, но потом добавил десять процентов Фьюри с условием, если он не будет заниматься фигней, а проведет бой также, как с Владимиром Кличко.

– Будет ли реванш?

– В приоритете объединительный бой с Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона.

– Кто фаворит в этом противостоянии?

– Фьюри на коне. К тому же титул выиграл.

– А если реванш, Уайлдер что-то «приготовить» может?

– Учитывая, что за последний 41 поединок, он ничего нового не придумал, только бил боксеров, которые выходили как жертвы, убегая от него... Не знаю, реабилитируется ли он, или завершит карьеру, но ему надо провести большой анализ своих тренировок, подготовки и всего боксерского стиля.