150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео)

Вспоминаем самые тяжелые «случаи» в мировой истории бокса. Спортсмены, которые во время своей профессиональной карьеры превысили вес в 150 кг. Кто же был самым тяжелым боксером в истории и был ли этот боксер лучшим?

Мигель Сальвадор «Поезд» Рамирес

Страна: Мексика

Рекорд: 0-11(11)

Рекордный вес: 154.0 (макс) – 91.0 (мин)

Карьера: 2006-2018

Вся карьера мексиканца – сплошные поражения. Рамирес стал первым соперником в карьере будущего чемпиона мира Энди Руиса. Именно тогда в 2009 году оба боксера показали свой максимальный вес. Руис весил 135 кг, а Рамирес все 154 кг. Будущий чемпион победил нокаутом в первом раунде.

Вернулся на ринг Рамирес спустя семь лет. Причем солидно сбросил, показав на весах только 91 кг. Но есть подозрение, что их могли и подкрутить. И такая форма не спасла мексиканца от нокаута в первом раунде.

Кевин Каруса

Страна: Новая Зеландия

Рекорд: 1(1)–2(2)

Рекордный вес: 157,1 (макс) – 115.0 (мин)

Карьера: 2009

Все три поединка новозеландец провел в 2009 году. Он дебютировал в марте, когда весил 115 кг, нокаутировав другого дебютанта Бена Накасиму. К июню Каруса прибавил аж 30 кг, а еще через месяц – 12. В итоге к последнему бою в карьере он пошел с массой в 157,1 кг. В этом поединке ему нанес поражение Марк де Мори, который «набивал» себе рекорд на таких боксерах. Позже самого де Мори в первом раунде нокаутировал Дэвид Хэй.

Николай Валуев

Страна: Россия

Рекорд: 50(34)–2(0)

Рекордный вес: 158 (макс) – 141.0 (мин)

Карьера: 1993-2009

Самый успешный из толстяков. Хотя, конечно, есть пара нюансов. Валуева совершенно точно нельзя назвать толстяком. Да и боксером с большой натяжкой. Николай родился большим и побеждал за счет габаритов. Сильного удара и высокой техники у него было, но ему долгое время правильно подбирали соперников, что позволило россиянину дважды стать чемпионом мира по версии WBA.

Свой максимальный вес Валуев показал в 1997 году, когда проводил второй бой в Германии. Валуев весил 158 кг, а его соперник Аларим Юсал жалкие 86 кг. Еще пару раз вес Николая превышал отметку 150 кг, завершил карьеру он с весом 143,3, проиграв Дэвиду Хэю, который полтора килограмма не дотянул до сотки и был почти на 45 кг легче россиянина.

Гэйб «Биг Джи» Браун

Страна: США

Рекорд: 18(12)-17(7)-4

Рекордный вес: 164,9 (макс) – 121.1 (мин)

Карьера: 1997-2011

Первые семь боев Браун провел еще в конце 90-х годов, когда весил он относительно нормально – от 121 до 140 кг. Затем в его карьере был трехлетний перерыв и он вернулся уже 150-килограмовой тушей.

Несмотря на крайне неудачное окончание карьеры, Браун в 14 поединках не одержал ни одной победы, именно в этот период он встретился с Брюсом Селдоном, Бертом Купером и Сэмюэлом Питером. Именно к поединку с Питером «Биг Джи» набрал 164,9 кг. Этот бой он проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде. Далее Браун попытался вернуть форму, дважды его боевой вес составлял лишь 136.1 кг. Но серия поражений «Биг Джи» продолжилась, поэтому на последний бой в карьере он вышел с показателем 160.6 кг.

Антонио Джонсон

Страна: США

Рекорд: 7(5)-3(2)-1

Рекордный вес: 172,4 (макс) – 142.0 (мин)

Карьера: 2016-2019

Единственный действующий боксер в этом списке. Последний бой Джонсон провел в мае 2019 года. И никаких данных о его весе в том поединке нет. Зато во время предыдущего боя он весил 172,4 кг. И тогда суммарный вес боксеров превысил 353 кг. Поэтому о его сопернике речь пойдет чуть позже, а 28-летнего Джонсона мы наверняка еще увидим на ринге.

Эрик «Баттербин» Эш

Страна: США

Рекорд: 77(58)-10(2)-4

Рекордный вес: 193,5 (макс) – 136.1 (мин)

Карьера: 1994-2013

Эрик Эш – самый известный толстяк в мире единоборств, поскольку выступал не только в боксе, а также по правилам ММА и кикбоксинга. Но мы придержемся его боксерской карьеры, в которой он провел 91 профессиональный бой.

«Баттербина» называли королем 4-раундовых поединков, а организация IBA даже ввела официальный титул – Суперчемпион тяжелого веса в четырех раундах.

Но самый известный поединок Баттербина продлился десять раундов. Это была встреча с Ларри Холмсом в 2002 году. Результат был предсказуем. Холмс одержал победу единогласным судейским решением, но на последних секундах заключительного раунда именинному боксеру отсчитали нокдаун.

Последний бой в карьере Баттербин провел в 2013 году. Тогда его вес составил рекордные 193,5 кг. Завершилась карьера Эша тремя поражениями кряду.

Стоит упомянуть: Мастер Матис 136.1, Энди Руис 135.0, Сэм Питер 132.0, Риддик Боу 127.0, Тайсон Фьюри 125.2, Франс Бота 124.9, Джордж Форман 121.1 – это самые известные крупные тяжеловесы, но хватало и малоизвестных боксеров, которые часто весили более 150 кг, но перечислять их – не будем. Тем более, что некоторые итак представлены в рейтинге.

Дастин Николс

Страна: США

Рекорд: 5(5)-13(13)

Рекордный вес: 204.1 (макс) – 145.1 (мин)

Карьера: 2007-2019

В карьере Дастина Николса не было ни одного боя, который продлился бы всю дистанцию, все победы «Червяка» были достигнуты над боксерами, у которых в послужном списке не было ни одной победы. Из пяти поверженных им боксеров только Суджи Фокс сумел одержать одну победу после встречи с Николсом.

Самый известный бой Дастин провел против будущего чемпиона мира Деонтея Уайлдера, который в те времена только и делал, что набивал рекорд на таких удивительных явлениях в боксерских перчатках. Тогда Николс отбегал за Уайлдером три минуты и на второй раунд решил не подниматься.

В поединке с упомянутым Антонио Джонсоном суммарный вес двух боксеров составил 353 с копейками.

Максимальный вес Николаса – 204.1 кг, «Червяк» набрал в декабре 2011 года. Он проиграл бой Джастину Джонсу в середине второго раунда, а через несколько лет умудрился сбросить вес до почти приличных 145 кг, но и это не спасло его от поражения. Последний раз перед выходом на ринг весы под Николсом показали 181.4 кг. Это был третий бой Николса за четыре месяца и с апреля прошлого года 36-летний боксер на ринг не выходил.