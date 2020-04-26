Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа

Как известно, власти Никарагуа не прерывали свой футбольный чемпионат на время пандемии. Несмотря на протесты местных игроков и демонстративный отъезд из страны некоторых легионеров – в частности, россиянина Никиты Солодченко.

Теперь в Манагуа – столице этого центрально-американского государства – решились провести вечер профессионального бокса. Со зрителями, девушками, которые выносят на ринг таблички с номерами раундов, и, разумеется, командами непосредственных участников действа.

Что ж, даже в Никарагуа бокс в эпоху карантина напоминал сюрреалистическую картину. Каждый из прибывавших на 8-тысячную Арену имени Алексиса Аргуэйо был обязан не только надеть маску, но и пройти дезинфекцию. Болельщиков, спортсменов, тренеров, ринг-гёрлз – всех опрыскивали спреем и у каждого замеряли температуру.

Вход на трибуны был ограничен, а расстояние между сидящими составляло минимум метр. И это при том, что вокруг арены образовалась толпа из желающих получить бесплатные билеты. Конечно, хватило не всем. И все мыслимые нормы безопасности были нарушены.

Главный поединок вечера провели между собой Рамиро Бланко и Робин Самора. Они рубились восемь раундов. Еще пять боев имели шестираундовый формат, а один – четырехраундовый. Понятно, что боксировали спортсмены без масок. Тем не менее, перед стартовым ударом гонга их еще раз окатывали спреем.

Промоутер вечера, бывший чемпион мира Рикардо Альварес объяснил, почему нельзя было отложить вечер до более благоприятных времен. «Никарагуа – бедная страна, а боксерам надо кормить семьи. Без боев им нечем зарабатывать на жизнь. И они должны биться».

Согласно официальной статистике, в Никарагуа к 26 апреля зафиксировано всего 12 случаев заражения COVID-19 при трех летальных исходах. В стране продолжается не только футбольный, но и бейсбольный чемпионат. И вот теперь организован боксерский вечер. Посмотрим, как это скажется на показателях коронавируса. Но самое главное – нам всем, похоже, надо привыкать к тому, что в ближайшее время и в других странах спорт будет представлять собой такой же сюрреализм.

Напомним, уже 9 мая может возобновиться футбольный чемпионат Германии. А 27 апреля планы доиграть сезон обсудят клубы РПЛ. На 9 мая намечено и возвращение UFC. Многострадальный турнир под номером 249 с поединком Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи состоится во Флориде.