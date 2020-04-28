Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео) - Советский спорт
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28 апреля 2020 21:00БоксУсачев Владислав

Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео)

Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках.

Семь чемпионов мира, начало карьеры которых оказалось неудачным.

ИЛУНГА МАКАБУ

Страна: ДР Конго
Карьера: 2008-наст
Рекорд: 27(24)-2(2)
Первый бой: Хаени Хлунгване – поражение TKO 1/4 (0:29)
Регалии: Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе (2019-наст)

Хорошо знакомый зрителям с постсоветского пространства боксер. На протяжении всей карьеры Илунга Макабу встречался с серьезной оппозицией и неоднократно достигал побед. От него пострадали на тот момент небитые Тамаш Лоди, Дмитрий Кучер, Алексей Папин и Михал Чесляк. Победа над последним из них и принесла Макабу титул WBC в первом тяжелом весе. Но дебют на профи ринге для Илунги оказался провальным. Его соперник Хаени Хлунгване одержал победу менее чем за 30 секунд.

ДЖОННИ НЕЛЬСОН

Страна: Великобритания
Карьера: 1986-2005
Рекорд: 45(29)-12(1)-2
Первый бой: Питер Браун – поражение PTS 4/4
Второй бой: Томми Тейлор – поражение PTS 6/6
Третий бой: Магне Хавнаа – поражение PTS 6/6
Регалии: Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе (1999-2005)

Начала карьеры Джонни Нельсона было катастрофой пострашнее коронавируса. Боксер потерпел три поражения кряду. Продолжение карьеры тоже не говорило ни о чем хорошем. Нельсон свел вничью бой с чемпионом WBC Карлосом де Леоном, а затем проиграл титульный бой Джеймсу Уоррингу. Дальше он потерпел шесть поражений в десяти боях. И когда казалось, что его карьера закончена он нокаутировал Карла Томпсона, став чемпионом мира по версии WBO, а затем 14 раз защитил пояс, лишь однажды сведя бой вничью с Гильермо Джонсом.

СРИСАКЕТ СОР РУНГВИСАИ

Страна: Таиланд
Карьера: 2009-наст
Рекорд: 47(41)-5(2)-1
Первый бой: Акира Яэгаси – поражение TKO 3/8 (2:11)
Второй бой: Юшин Яфусо – поражение KO 3/6 (2:20)
Регалии: Чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (2013-2014, 2017-2019)

Уже ставшим легендарным тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи, известный также как Висаксил Вангек, стартовал на профессиональном ринге неудачно. В пяти первых боях он одержал только одну победу. Но затем его история превратилась в сказку. Он выступал в одном из самых конкурентных дивизионов и сумел дважды победить одного из лучших боксеров рейтинга P4P Романа Гонсалеса, а затем в тяжелом поединке одолел Хуана Франциско Эстраду, который позже сумел взять у тайца реванш. И теперь боксеры должны встретиться третий раз.

РАФАЭЛЬ МАРКЕС

Страна: Мексика
Карьера: 1995-2013
Рекорд: 41(37)-9(7)
Первый бой: Виктор Рабаналес – поражение KO 8/?
Регалии: Чемпион мира в легчайшей (версия IBF, 2003—2007) и 2-й легчайшей (WBC, 2007) весовых категориях.

У Рафаэля Маркеса было самое незавидное положение, когда он дебютировал на ринге. В 1995 году на первый бой в карьере он вышел против бывшего чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBC Виктора Рабаналес и проиграл нокаутом в 8-м раунде. Позже младший из братьев Маркесов наверстал упущенное и стал чемпионом мира в двух дивизионах, а его встречи с соотечественником Израэлем Васкесом стали украшением бокса.

ХУАН МАНУЭЛЬ МАРКЕС

Страна: Мексика
Карьера: 1993-2014
Рекорд: 56(40)-7-1
Первый бой: Хавьер Дюран – поражение DQ
Регалии: Чемпион мира в полулёгкой (версия WBA, 2003-2006; версия IBF, 2003-2005; временный титул по версии WBO, 2006), 2-й полулёгкой (версия WBC, 2007-2008), лёгкой (версия WBO, 2009-2010; версия WBA, 2010) и 1-й полусредней (версия WBO, 2012) весовых категориях. Чемпион десятилетия по версии WBO в лёгком весе (2012).

Старший брат Рафаэля – Хуан Мануэль Маркес проиграл свой дебютный поединок из-за дисквалификации, и долгое время находился в тени своих соотечественников Марко Антонио Барреры и Эрика Моралеса, которые выступали в одном дивизионе. Маркес несколько лет был претендентом на пояс Насима Хамеда, но британец всеми правдами и неправдами избегал этой встречи. После Хамед потерпел разгромное поражение от Барреры, а Маркес перебоксировал самого Барреру и провел четыре ярчайших поединка с Мэнни Пакьяо. За исключением последней встречи боксеров, эксперты не могут прийти к единому мнению о победителе в первых трех.

БЕРНАРД ХОПКИНС

Страна: США
Карьера: 1988-2016
Рекорд: 55(32)-8(1)-2
Первый бой: Клинтон Митчелл – поражение MD 4/4
Регалии: Чемпион мира в средней (версия IBF, 1994-2005; версия WBC, 2001-2005; версия WBA, 2001-2005; версия WBO, 2004-2005) и полутяжелой (версия IBO, 2006; версия WBC, 2011-2012; версия IBF, 2013-2014.; версия WBA super, 2014) весовых категория

Совершенно легендарный боксер и бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе. Последний бой Бернард Хопкинс провел в возрасте 51 года, а в 48 лет владел двумя титулами чемпиона мира в полутяжелом весе. А началась карьера боксера с поражения полутяжеловесу Клинтону Митчеллу в первом поединке раздельным решением судей. После этого Хопкинс перешел в средний вес, где и сделал себе имя, вернувшись в полутяжелый вес, победил Антонио Тарвера, навсегда вписав свое имя в историю.

Стоит упомянуть таких боксеров как Орландо Салидо, Джонни Гонсалес, Эл Маккой, Хесус Кастильо, Вильфредо Васкес-старший, Ин Джин Чи, Майк Уивер, Джеймс Смит, Мигель Канто и Бенни Леонард.

ГЕНРИ АРМСТРОНГ

Страна: США
Карьера: 1931-1945
Рекорд: 152(101)-22(2)-9
Первый бой: Эл Ловино – поражение KO 3/4

За 13 с половиной лет карьеры Генри Армстронг провел 181 бой. То есть в среднем он выходил на ринг каждые 27 дней. Армстронг – единственный боксер в истории, который одновременно удерживал титул в трех весовых категориях: в полулегком, легком и полусреднем весах. Но начало карьеры не сулило одному из лучших боксеров в истории ничего хорошего – четыре поражения в пяти поединках. Причем в дебюте он был нокаутировал. Это было одно из двух досрочных поражений Армстронга в карьере.

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