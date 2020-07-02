ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
У грязных просто секс, у чистых – новые санкции. К спорту опять применяют двойные стандарты
02 июля 08:19
автор: Сергей Иванов

У грязных просто секс, у чистых – новые санкции. К спорту опять применяют двойные стандарты

Очередная замечательная история пришла из Штатов, которая наглядно демонстрирует всю двуличность товарищей, выдающих себя борцами за чистоту спорта.

Американское антидопинговое агентство (USADA) не так давно и образцово-показательно оправдало боксершу из олимпийской сборной США Вирджинию Фукс, которая ранее была обвинена в применении допинга. Спортсменка полностью избежала санкций, так как в ходе расследования американской стороной дела американской же спортсменки было выяснено, что она приняла препарат «без злого умысла или халатности».

32-летняя Вирджиния, бронзовый призер чемпионата мира-2018 в весовой категории до 51 кг, в начале нынешнего года попалась на запрещенных препаратах. Февральский тест обнаружил в ее анализах метаболиты летразола и GW1516. Фукс вполне справедливо грозила дисквалификация, ведь Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настаивает на наказании за любой факт употребления запрещенных веществ, даже при отсутствии вины со стороны спортсмена, то есть злого умысла. Но посмотрите, к чему все свелось.

USADA пришло к выводу, что метаболиты летрозола попали в организм Фукс в ходе полового акта, так как ее партнер принимал эти препараты в терапевтических целях. Глава ведомства Трэвис Тайгарт заявил: они твердо уверены, что этот и ему подобные случаи не должны рассматриваться как нарушение. Якобы парень Вирджинии принимал препараты, в состав которых входили запрещенные вещества, без ее ведома. В результате полового акта они и оказались в анализах Фукс. При этом у молодого человека боксерши были терапевтические предписания для принятия этих препаратов. Таковы итоги расследования USADA.

И это тот самый Тайгарт, который истерит на весь мир при каждом удобном случае в адрес российских спортсменов, у которых не то, что не выявлены положительные тесты, а даже подозрений на это нет. Тайгарт - за то, чтобы наказывать жестко всех, кого только получится. При этом  он же выступает за внесение изменений в антидопинговый кодекс, полагая, что подобные случаи, в том числе случаи передачи запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение.

А в чем, интересно, принципиальная разница между случаем Фукс, где источником допинга послужил  партнер, и теми случаями, когда запрещенные препараты попадают в организм с любой пищей или жидкостью, если спортсмен также не в курсе, что в них находится то, что есть не стоит. По идее, если следовать логике Тайгарт, разницы нет, ведь отсутствует преднамеренное желание принимать допинг. Таким образом можно оправдать подавляющее большинство  положительных тестов - достаточно будет доказать, что тот, кто принимал попался, просто был не в курсе.

Подобные аргументы защиты при упоминании, например, российских спортсменов, просто подняли бы на смех и даже не стали бы принимать во внимание. Моветон. А, вот тем, кто платит ВАДА больше всех в год в качестве взноса, позволены любые шаловливые предложения. Иначе могут и с довольстве снять. О чем, кстати, американцы уже заговорили открыто. Дескать, мало и слабо всемирное антидопинговое агентство борется за чистоту спорта против России.

Думать так вынуждает тот факт, что случай Фукс никакой не особенный, не единичный. В январе этого года допинговые обвинения были полностью сняты также с 11-кратной чемпионки мира по гребле канадки Лоренс Венсан-Лапуант. 27-летней спортсменке тогда по той же схеме удалось доказать, что допинг попал в ее организм «после обильного обмена жидкостями с половым партнером».

Получается, для того чтобы скрыть применение допинга, достаточно в ряде случаев просто вовремя найти подходящего полового партнера? Или держать специального «помощника», который выпьет идентичные с твоими пилюльки и даст показания, что он действительно имел половой акт в нужное для алиби время.

Налицо, как ни крути, двойные стандарты.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Состоялась презентация электрокроссовера BYD Tang EV с запасом хода 500 кмMicrosoft разработала собственную утилиту Windows File Recovery для восстановления удалённых файловГолосов и Маркитесов стали рекордсменами «Спартака»Румынка, о которой мечтает весь мирБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
У грязных просто секс, у чистых – новые санкции. К спорту опять применяют двойные стандарты
У грязных просто секс, у чистых – новые санкции. К спорту опять применяют двойные стандарты
Очередная замечательная история пришла из Штатов, которая наглядно демонстрирует всю двуличность товарищей, выдающих себя борцами за чистоту спорта.
02.07.2020 08:19
Бокс
автор: Сергей Иванов
«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге
«А перчатки под флаг Италии. Патриот!» Россияне оценили тренировку Соловьева в боксерском ринге
Телеведущий Владимир Соловьев, которого за время пандемии на дуэль вызывали Владимир Уткин и Никита Джигурда, выложил видео своих боксерских спаррингов.
05.05.2020 15:00
Бокс
автор: Иван Сергеев
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео)
Блин комом. Великие чемпионы, проигравшие дебютный бой (видео)
Вспоминаем легендарных боксеров, которых не сломили поражения в дебютных поединках.
28.04.2020 21:00
Бокс
автор: Владислав Усачев
Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа
Дезинфекция боксеров и ринг-гёрлз в масках. Коронавирусный сюр в Никарагуа
В Манагуа прошел вечер бокса. Эти восемь боев запомнятся надолго.
26.04.2020 16:00
Бокс
автор: Иван Сергеев
150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео)
150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео)
«Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником  
16.04.2020 13:00
Бокс
автор: Владислав Усачев
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее.
14.04.2020 09:00
Бокс
автор: Владислав Усачев
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева
«Тест я не провалил, а Раджабу стоит повзрослеть». Беспутин про допинг, Ломаченко и Бутаева
Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин рассказал о проваленном допинг-тесте и ответил на обвинения своего бывшего соперника Раджаба Бутаева.
13.04.2020 11:00
Бокс
автор: Владислав Усачев
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее.
12.04.2020 11:00
Бокс
автор: Владислав Усачев
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только
Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только
«Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ?
11.04.2020 20:00
Бокс
автор: Николай Мысин
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри
Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри.
23.02.2020 12:30
Бокс
автор: Владислав Усачев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика