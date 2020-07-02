У грязных просто секс, у чистых – новые санкции. К спорту опять применяют двойные стандарты

Американское антидопинговое агентство (USADA) не так давно и образцово-показательно оправдало боксершу из олимпийской сборной США Вирджинию Фукс, которая ранее была обвинена в применении допинга. Спортсменка полностью избежала санкций, так как в ходе расследования американской стороной дела американской же спортсменки было выяснено, что она приняла препарат «без злого умысла или халатности».

32-летняя Вирджиния, бронзовый призер чемпионата мира-2018 в весовой категории до 51 кг, в начале нынешнего года попалась на запрещенных препаратах. Февральский тест обнаружил в ее анализах метаболиты летразола и GW1516. Фукс вполне справедливо грозила дисквалификация, ведь Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настаивает на наказании за любой факт употребления запрещенных веществ, даже при отсутствии вины со стороны спортсмена, то есть злого умысла. Но посмотрите, к чему все свелось.

USADA пришло к выводу, что метаболиты летрозола попали в организм Фукс в ходе полового акта, так как ее партнер принимал эти препараты в терапевтических целях. Глава ведомства Трэвис Тайгарт заявил: они твердо уверены, что этот и ему подобные случаи не должны рассматриваться как нарушение. Якобы парень Вирджинии принимал препараты, в состав которых входили запрещенные вещества, без ее ведома. В результате полового акта они и оказались в анализах Фукс. При этом у молодого человека боксерши были терапевтические предписания для принятия этих препаратов. Таковы итоги расследования USADA.

И это тот самый Тайгарт, который истерит на весь мир при каждом удобном случае в адрес российских спортсменов, у которых не то, что не выявлены положительные тесты, а даже подозрений на это нет. Тайгарт - за то, чтобы наказывать жестко всех, кого только получится. При этом он же выступает за внесение изменений в антидопинговый кодекс, полагая, что подобные случаи, в том числе случаи передачи запрещенных веществ через мясо и рецептурные лекарства, не должны рассматриваться как нарушение.

А в чем, интересно, принципиальная разница между случаем Фукс, где источником допинга послужил партнер, и теми случаями, когда запрещенные препараты попадают в организм с любой пищей или жидкостью, если спортсмен также не в курсе, что в них находится то, что есть не стоит. По идее, если следовать логике Тайгарт, разницы нет, ведь отсутствует преднамеренное желание принимать допинг. Таким образом можно оправдать подавляющее большинство положительных тестов - достаточно будет доказать, что тот, кто принимал попался, просто был не в курсе.