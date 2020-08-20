«Витязь» в гостях у «Злодея». В субботу состоится бой Поветкина и Уайта

ДЕКАБРЬ

Оба боксера свои последние поединки провели в декабре прошлого года на андеркарте второй встречи между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Поветкин встречался с Майклом Хантером, а Уайт – с Мариушом Вахом. И едва ли в этих поединках боксеры впечатлили.

Поветкин столкнулся с большущим сопротивлением от недавнего крузера. Хантер почти «смял» «Русского Витязя» на старте боя. Однако американец не рассчитал силы и забыл про непоколебимый характер россиянина. С огромным трудом Александр сумел выровнять встречу, и ее итогом стала ничья. Это тот редкий случай, когда после объявления результата никто не стал тянуть одеяло на себя. Решение судей все стороны сочли справедливым.

Уайт, по прозвищу «Злодей», провел 10-раундовый бой с бывшим соперником Поветкина. Александр встречался с Вахом пять лет назад, когда находился на пике формы. Россиянин без вопросов выиграл бой техническим нокаутом в заключительном раунде. Уайт же столкнулся с определенными проблемами, встретив соперника более габаритного, чем он сам. Сомнений в том, что Диллиан победил нет, но сделал он это без огонька.

МАЙ

Согласно котировкам букмекеров Уайт – явный фаворит встречи. Тому есть логичное объяснение. Поветкину 2 сентября исполнился 41 год. «Физика» у Александра уже подсела. Быстрота движений отсутствует, скоростной работы рук нет, а что хуже – пропал нокаутирующий удар. И это притом, что у россиянина никогда не было особой вариативности в атакующих действиях. Проблемы «Витязя» только множатся.