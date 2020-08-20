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«Витязь» в гостях у «Злодея». В субботу состоится бой Поветкина и Уайта
20 августа 11:41
автор: Владислав Усачев
автор фото: Диллиан Уайт и Александр Поветкин

«Витязь» в гостях у «Злодея». В субботу состоится бой Поветкина и Уайта

«Советский спорт» рассказывает о поединке между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом, который пройдет в ночь с субботы на воскресенье.

ДЕКАБРЬ

Оба боксера свои последние поединки провели в декабре прошлого года на андеркарте второй встречи между Энтони Джошуа и Энди Руисом. Поветкин встречался с Майклом Хантером, а Уайт – с Мариушом Вахом. И едва ли в этих поединках боксеры впечатлили.

Поветкин столкнулся с большущим сопротивлением от недавнего крузера. Хантер почти «смял» «Русского Витязя» на старте боя. Однако американец не рассчитал силы и забыл про непоколебимый характер россиянина. С огромным трудом Александр сумел выровнять встречу, и ее итогом стала ничья. Это тот редкий случай, когда после объявления результата никто не стал тянуть одеяло на себя. Решение судей все стороны сочли справедливым.

Уайт, по прозвищу «Злодей», провел 10-раундовый бой с бывшим соперником Поветкина. Александр встречался с Вахом пять лет назад, когда находился на пике формы. Россиянин без вопросов выиграл бой техническим нокаутом в заключительном раунде. Уайт же столкнулся с определенными проблемами, встретив соперника более габаритного, чем он сам. Сомнений в том, что Диллиан победил нет, но сделал он это без огонька.

МАЙ

Согласно котировкам букмекеров Уайт – явный фаворит встречи. Тому есть логичное объяснение. Поветкину 2 сентября исполнился 41 год. «Физика» у Александра уже подсела. Быстрота движений отсутствует, скоростной работы рук нет, а что хуже – пропал нокаутирующий удар. И это притом, что у россиянина никогда не было особой вариативности в атакующих действиях. Проблемы «Витязя» только множатся.

А его сопернику только 32 года. Самый расцвет для тяжеловеса. У Уайта были сильные соперники. Два его победных противостояния с Дереком Чисорой получились на загляденье. Кроме того, он победил Лукаса Брауна и Джозефа Паркера, а единственное поражение в карьере ему нанес еще один бывший соперник Поветкина – Энтони Джошуа. Причем действующий обладатель трех поясов чемпиона мира управился с нынешними соперниками в седьмом раунде.

Изначально встреча Поветкина и Уайта была запланирована на начало мая. Но по известным причинам была перенесена на август. И это вызывает большие опасения – как две подготовки перенесет организм 40-летнего боксера?

С какой стороны не посмотри, а Уайт является фаворитом противостояния.

АВГУСТ

Поветкину остается рассчитывать только на свой характер и ошибки со стороны соперника. Не исключено, что Уайт сам не ожидает серьезного сопротивления от возрастного боксера, уступающего ему по всем параметрам антропометрии. Поэтому Александру нужно сразу «затоптать» соперника, иначе ничего хорошего ждать не стоит. И особенно благосклонности со стороны судей.

Что еще менее приятно, даже победа Поветкина не гарантирует ему особых привилегий в борьбе за титул чемпиона WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. В планах последнего значится третий бой с бывшим обладателем пояса Деонтеем Уайлдером. И вряд ли он состоится в этом году.

Значит, предстоит ждать около года. И совершенно не факт, что позже приоритетным направлением станет победитель боя Поветкин – Уайт. Скорее всего, в планах Фьюри и Уайлдера будет поединок за звание абсолютного чемпиона мира с Джошуа.

А уж поражение точно закроет Александру путь к боям с лучшими боксерами современности. И ему останется только одно – провести яркий поединок, которым он завершит свою долгую карьеру.

источник: «Советский спорт»
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