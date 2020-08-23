Чудо от Поветкина. Россиянин после двух нокдаунов вырубил Уайта (видео)

Четвертый раунд для Поветкина получился крайне неприятным. Все пошло не по сценарию российской стороны. Уайт сходу поймал Александра встречным ударом и россиянин был вынужден коснуться перчаткой ринга, чтобы сохранить равновесие.

Но про следующие два раунда говорить будут еще очень долго, как в Англии, так и в России. Уж слишком насыщенными получились эти пять минут.

Однако в этом поединке Поветкина отличало то, что он чаще обычного работал по корпусу соперника. Уайт, впрочем, не отставал и отвечал тем же. В целом, за три раунда явного преимущества не было ни у одного из боксеров. Лишь за счет джеба чуть предпочтительнее выглядел британец.

Уайт и принялся это делать. В стартовых раундах он много работал джебом. У Поветкина получались лишь отдельные моменты в атаке – с наскоков. После них Уайт грамотно разрывал дистанцию или работал корпусом, не подставляясь под новые удары.

Конечно, фаворитом встречи был хозяин ринга. Не безоговорочным, но с комфортным заделом. Все-таки возраст, рост, размах рук и вес на стороне британца, а эти преимущества можно использовать с умом.

Нокдаун. Не поспоришь. Уайт не стал форсировать события. Он понимал, что соперник не потрясен и перекрылся блоком, чтобы Поветкин смог «поработать» и потратить «лишние» силы на реваншистские действия. Александр пошел в атаку. Что ему оставалось? Такое начало нельзя оставлять без ответа.

Уайт грамотно перекрывался и почти ничего не пропустил. Британец, как и советовал ему угол, вновь активизировался лишь в концовке раунда. И Поветкин оказался в нокдауне второй раз за раунд. Причем на этот раз россиянин был серьезно потрясен. Его немного шатало, когда он встал.

Уайт и это успешное действие встретил спокойно. Не прошло и половины боя, а он уже заработал огромное преимущество по очкам. План работает. Надо всего лишь довести дело до конца в оставшихся раундах. Всего лишь…

ФИНИШ

Однако сколько раз было сказано о невероятных морально-волевых качествах Поветкина. За минуту он успел перевести дух, а боевой настрой его не покидал. По очкам выиграть уже вряд ли бы получилось. Оставалось одно – вырубить Уайта.

И что удивительно со стороны британского боксера – он почему-то принял выгодный для Александра бой с ближней дистанции, хотя чисто стилистически ему это совсем неудобно. Уайт «зевнул» нырок Поветкина под правую руку и оттуда россиянин всадил в челюсть британца мощный апперкот точно в челюсть.

Одноударный нокаут от Поветкина: pic.twitter.com/5QIVGinFOs — Yuri Tarantin (@YuriTarantin) August 22, 2020

Чуть позже Поветкин скажет: «Возможно, это был мой лучший удар в карьере. Я некоторые бои смотрел и видел, что он пропускает снизу. Тренировал эту комбинацию. Как справа, так и слева». Уайт непросто пропустил, а рухнул словно Берлинская стена – без намеков на восстановление. Какие там десять секунд? Рефери остановил встречу.

Поветкин сотворил невероятную сенсацию. Он в принципе был аутсайдером данного поединка, а уж после четвертого раунда даже самые преданные болельщики потеряли в него веру. И Александр, которому мене чем через две недели исполнится 41 год, одержал, возможно, самую большую победу в карьере. Самую громкую уж точно.

ПОЯС

Россиянин стал обладателем временного титула чемпиона по версии WBC. Основной пояс сейчас находится у Тайсона Фьюри. Но подобраться к нему будет непросто. Мало того, что «Цыганский король» всегда на своей волне, так он еще хочет третий раз встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером. А потом еще заставь его отказаться от идеи провести и четвертый бой.

Поэтому в зале камера сразу выхватила другого чемпиона Энтони Джошуа – обладателя трех поясов. С ним Поветкин боксировал в 2018 году. И тогда после поражения казалось, что карьера Александра уже закончена, но как показал в том числе и бой с Уайтом, это был далеко не конец. «Витязь» еще поборется.

P.S. Позже вечером промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы свести победителя боя Фьюри – Уайлдер с победителем реванша Поветкин – Уайт. Именно реванша. Победа российского боксера в планы Хирна не входила. Потому что неделю назад победитель первого боя Поветкин – Уайт должен был, по словам Хирна, гарантировано драться с победителем пары Фьюри – Уайлдер.