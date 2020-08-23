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Чудо от Поветкина. Россиянин после двух нокдаунов вырубил Уайта (видео)
23 августа 02:25
автор: Владислав Усачев

Чудо от Поветкина. Россиянин после двух нокдаунов вырубил Уайта (видео)

«Советский спорт» рассказывает об оглушительной победе россиянина Александра Поветкина над британцем Дилланом Уайтом.

РАЗВЕДКА

Конечно, фаворитом встречи был хозяин ринга. Не безоговорочным, но с комфортным заделом. Все-таки возраст, рост, размах рук и вес на стороне британца, а эти преимущества можно использовать с умом.

Уайт и принялся это делать. В стартовых раундах он много работал джебом. У Поветкина получались лишь отдельные моменты в атаке – с наскоков. После них Уайт грамотно разрывал дистанцию или работал корпусом, не подставляясь под новые удары.

Однако в этом поединке Поветкина отличало то, что он чаще обычного работал по корпусу соперника. Уайт, впрочем, не отставал и отвечал тем же. В целом, за три раунда явного преимущества не было ни у одного из боксеров. Лишь за счет джеба чуть предпочтительнее выглядел британец.

Но про следующие два раунда говорить будут еще очень долго, как в Англии, так и в России. Уж слишком насыщенными получились эти пять минут.

КОНЕЦ?

Четвертый раунд для Поветкина получился крайне неприятным. Все пошло не по сценарию российской стороны. Уайт сходу поймал Александра встречным ударом и россиянин был вынужден коснуться перчаткой ринга, чтобы сохранить равновесие.

Нокдаун. Не поспоришь. Уайт не стал форсировать события. Он понимал, что соперник не потрясен и перекрылся блоком, чтобы Поветкин смог «поработать» и потратить «лишние» силы на реваншистские действия. Александр пошел в атаку. Что ему оставалось? Такое начало нельзя оставлять без ответа.

Уайт грамотно перекрывался и почти ничего не пропустил. Британец, как и советовал ему угол, вновь активизировался лишь в концовке раунда. И Поветкин оказался в нокдауне второй раз за раунд. Причем на этот раз россиянин был серьезно потрясен. Его немного шатало, когда он встал.

Уайт и это успешное действие встретил спокойно. Не прошло и половины боя, а он уже заработал огромное преимущество по очкам. План работает. Надо всего лишь довести дело до конца в оставшихся раундах. Всего лишь…

ФИНИШ

Однако сколько раз было сказано о невероятных морально-волевых качествах Поветкина. За минуту он успел перевести дух, а боевой настрой его не покидал. По очкам выиграть уже вряд ли бы получилось. Оставалось одно – вырубить Уайта.

И что удивительно со стороны британского боксера – он почему-то принял выгодный для Александра бой с ближней дистанции, хотя чисто стилистически ему это совсем неудобно. Уайт «зевнул» нырок Поветкина под правую руку и оттуда россиянин всадил в челюсть британца мощный апперкот точно в челюсть.

Чуть позже Поветкин скажет: «Возможно, это был мой лучший удар в карьере. Я некоторые бои смотрел и видел, что он пропускает снизу. Тренировал эту комбинацию. Как справа, так и слева». Уайт непросто пропустил, а рухнул словно Берлинская стена – без намеков на восстановление. Какие там десять секунд? Рефери остановил встречу.

Поветкин сотворил невероятную сенсацию. Он в принципе был аутсайдером данного поединка, а уж после четвертого раунда даже самые преданные болельщики потеряли в него веру. И Александр, которому мене чем через две недели исполнится 41 год, одержал, возможно, самую большую победу в карьере. Самую громкую уж точно.

ПОЯС

Россиянин стал обладателем временного титула чемпиона по версии WBC. Основной пояс сейчас находится у Тайсона Фьюри. Но подобраться к нему будет непросто. Мало того, что «Цыганский король» всегда на своей волне, так он еще хочет третий раз встретиться с американцем Деонтеем Уайлдером. А потом еще заставь его отказаться от идеи провести и четвертый бой.

Поэтому в зале камера сразу выхватила другого чемпиона Энтони Джошуа – обладателя трех поясов. С ним Поветкин боксировал в 2018 году. И тогда после поражения казалось, что карьера Александра уже закончена, но как показал в том числе и бой с Уайтом, это был далеко не конец. «Витязь» еще поборется.

P.S. Позже вечером промоутер Эдди Хирн заявил, что хотел бы свести победителя боя Фьюри – Уайлдер с победителем реванша Поветкин – Уайт. Именно реванша. Победа российского боксера в планы Хирна не входила. Потому что неделю назад победитель первого боя Поветкин – Уайт должен был, по словам Хирна, гарантировано драться с победителем пары Фьюри – Уайлдер.

источник: «Советский спорт»
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