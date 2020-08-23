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Выберите лучший! Видео самых брутальных нокаутов Александра Поветкина
23 августа 12:09
автор: Владислав Усачев

Выберите лучший! Видео самых брутальных нокаутов Александра Поветкина

«Советский спорт» собрал самые яркие нокауты «Русского Витязя».

После победы над британцем Дилланом Уайтом в бою за титул временного чемпиона по версии WBC Александр Поветкин сказал: «Возможно, это был мой лучший удар в карьере».

Поэтому мы решили напомнить болельщикам о самых ярких нокаутах российского боксера.

ТЕКЕ ОРУХ (Нигерия)

Когда: 16 октября 2010

Где: ДС «Олимпийский», Чехов, Россия

Статус: рейтинговый бой

Нокаут: KO5 (10) 2:57

Что произошло: Бой из раннего этапа карьеры Поветкина. В Москву приехал малоизвестный нигериец Теке Орух. Замечательно сейчас смотрится, что выход боксеров объявлял Владимир Сычев – актер, который получит широкую известность после сериала «Физрук». Сам бой получился довольно простым для россиянина. В конце пятого раунда он поймал соперника навстречу прямым ударом справа и Орух разлегся по центру ринга, раскинув в разные стороны ноги и руки. Именно в этот момент в голову африканца пришла отличная мысль – завязать с боксом.

СЕДРИК БОСВЕЛЛ (США)

Когда: 3 декабря 2011

Где: «Хартвалл Арена», Хельсинки, Финляндия

Статус: Бой за титул регулярного чемпиона по версии WBA, 1-я защита Поветкина

Нокаут: KO8 (12) 2:58

Что произошло: Это были времена, когда Поветкин в основном выступал в Германии, а в данном случае дрался в Финляндии на андеркарте у Роберта Хелениуса и Дерека Чисоры. Финские зрители увидели, как в восьмом раунде россиянин «запер» в углу американского ветерана и на выбор всаживал удары в голову. Правый прямой надолго опрокинул Сердика Босвелла.

КАРЛОС ТАКАМ (Камерун)

Когда: 24 октября 2014

Где: ГЦКЗ «Россия», Москва, Россия

Статус: Бой за титул WBC Silver, 1-я защита Такама

Нокаут: KO10 (12) 0:54

Что произошло: Бой получился крайне непростым для россиянина. Начало поединка осталось за Карлосом Такамом, но Поветкин сумел развернуть ход событий на 180 градусов. Еще до решающего удара камерунец побывал на настиле ринга. Он пропустил несколько чудовищных правых прямых, которые несомненно Такама подкосили, а завершил дело левой боковой от россиянина.

МАНУЭЛЬ ЧАРР (СИРИЯ)

Когда: 30 мая 2014

Где: ГЦКЗ «Россия», Москва, Россия

Статус: Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBC.

Нокаут: KO7 (12) 1:09

Что произошло: Первый бой Поветкина в сотрудничестве с Андреем Рябинским. И первый бой после поражения от Владимира Кличко. Уже тогда многие призывали Александра завершить карьеру, потому что не видели у него будущего. Соперником Поветкина стал Мануэль Чарр, который ранее в Москве проиграл Виталию Кличко. И если Виталий победил сирийца за счет медицинской остановки, Поветкин в седьмом раунде едва не выкинул Чарра за пределы ринга после мощной серии попаданий, которую завершил правый кросс.

МАЙК ПЕРЕС (Куба)

Когда: 22 мая 2015

Где: ГЦКЗ «Россия», Москва, Россия

Статус: Защитил титул WBC Silver, 1-я защита Поветкина. Бой за звание обязательного претендента на титул WBC

Нокаут: TKO1 (12) 1:31

Что произошло: Лучшая форма в карьере Поветкина пришлась именно на 2015 год. Опасный кубинец Майк Перес улетел от него в нокаут уже в первом раунде. Причем бой надо было останавливать после первого падения. Рефери же позволил Пересу подняться и на дрожащих ногах продолжить бой, чтобы продержаться еще пять секунд.

ДИЛЛИАН УАЙТ (Великобритания)

Когда: 22 августа 2020

Где: Matchroom Fight Camp, Брентвуд, Эссекс, Великобритания

Статус: Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC

Нокаут: КО5 (12), 0:30

Что произошло: Совершенно невероятный камбэк удался россиянину. Он проигрывал бой сопернику на судейских карточках, а в четвертом раунде дважды был в нокдауне. На пятый раунд он вышел как на последний бой и наглухо вырубил соперника с одного апперкота.

источник: «Советский спорт»
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