«Я – Тим, а не сын»! Цзю уничтожил боксера, победившего Пакьяо

Звезда Джеффа Хорна зажглась, когда он в 2017 году победил на переполненном футбольном стадионе в Брисбене Мэнни Пакьяо . Ну, как победил? Произошел полнейшей судейский произвол, после которого филиппинец отказался сотрудничать со своими многолетними партнерами – тренером Фредди Роучем и промоутером Бобом Арумом .

Но вряд ли Тимофею нравилось, что все его локальные успехи рассматривались исключительно через призму достижений папы. Словно он сам ничего не стоит. В том числе поэтому его соперником стал 32-летний Джефф Хорн .

Длиннорукий и фактурный Тим к 25 годам одержал 15 побед. Но все бои провел в Австралии, поэтому его оппозицию сложно назвать конкурентной. Папа не принимал глобального участия в его карьере, поскольку он вернулся в Россию после развода. Однако они регулярно общаются и сохраняют теплые отношения. Старший Цзю даже наблюдал за боями сына по видео-звонку, когда не было возможности смотреть бои по интернету.

Однако если Константин практически всю свою профессиональную карьеру провел в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), Тимофей стабильно выступает в первом среднем (до 69 кг). При этом любительской карьеры у младшего Цзю не было.

Тимофей Цзю выступает на ринге четыре года и сразу обратил на себя внимание. Главным образом, из-за легендарного прошлого своего отца. И просто фантастического внешнего сходства с ним.

Хорн в лучшем случае взял четыре раунда, а ему отдали победу единогласным решением. Причем один судей щедро посчитал, что австралиец был лучше в десять раундах из двенадцати. При таких обстоятельствах Хорн стал чемпионом мира по версии WBO, любимцем Австралии и объектом раздражения для специалистов.

Сказка для Хорна закончилась уже через год, когда он встретился с Теренсом Кроуфордом. Находящийся на пике формы американец в пух и прах уничтожал Джеффа на протяжении девяти раундов, одержав досрочную победу. После этого у Хорна было поражение от Майкла Зерафы, но вскоре он взял у него реванш и решил наказать Цзю за то, что «новая австралийская звезда» слишком быстро продвигается по карьерной лестнице. По мнению Джеффа, Тим только пользовался фамилией отца.

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

По меркам Австралии и России бой Хорна и Цзю – топовое событие. На него было продано 16 тысяч билетов. Карантинные меры не исчезли, но бой проходил на огромном стадионе, поэтому рассадить такую толпу оказалось несложно. Телезрителям пришлось заплатить 60 долларов только за конкретный бой, а не весь боксерский вечер.

Ажиотаж был понятен. Мало того, что это большое событие для местного спорта, в действиях Джеффа всегда просматривался стиль Рикки Хаттона – человека, который победил Костю в его последнем поединке. Обилие «грязи», ударов ниже пояса и бодания головой. Да и внешнее сходство тоже есть: бледный цвет кожи и рыжие волосы. При очень богатой фантазии здесь можно было увидеть сюжет мести.

Но лучше сразу о бое. Хаттон, то есть Хорн с наскока полез головой вперед, пытаясь ошарашить Тимофея. Цзю присматривался и ближе к концу раунда прочувствовал соперника. Выяснилось, что все успехи Джеффа этим раундом и ограничились. Следующие три минуты Тим начал стабильно попадать, а в третьем раунде Хорна дважды заплелся в своих ногах и упал. На последних секундах он упал снова, но на этот раз по «не по собственному желанию». Цзю отправил его в настоящий нокдаун.

Это стало началом конца. В следующих раундах Цзю радовал акцентированными ударами всех кроме своего соперника. Хорну в некоторых моментах приходилось просто выживать. К шестому раунду сил у Джеффа осталось совсем мало. Австралиец сам присел на колено. Ему отсчитали второй нокдаун.

Несмотря на трудности Хорн продержался еще шесть минут, а затем секунданты отказались выпускать боксера на девятый раунд. Заключительные раунды ничего не могли изменить, а сам Джефф пропустил немало и после боя он признался, что подумывает о завершении карьеры.

У Тимофея планы иные. Во-первых, он подчеркнул, что является «Тимом Цзю», а не «сыном Цзю», а затем сообщил, что готов драться с кем угодно «от Австралии до США и России»: «Я хочу стать настоящим чемпионом мира. Мне нужные полноценные титулы. Я вернусь в спортзал в понедельник. Я буду тренироваться. Потому что я знаю, что это еще не конец. Впереди много всего».