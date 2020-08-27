Александр Поветкин: Бокс воспитывает доброту

– За счет чего вам удалось быстро восстановиться? – Уайт – здоровый и сильный парень. Не буду отрицать. Не знаю, за счет чего восстановился. Пропускал удары, но восстанавливался быстро. И главное, был спокоен. Не было растерянности.

– Какие мысли у вас были в голове после четвертого раунда? – Я был спокоен. Будто ничего не пропустил. Наверное, даже расслабился, что и сыграло роль, поэтому полетели руки и провел хорошую комбинацию.

– Когда готовы приступить к тренировкам? – Как скажут, так и вернусь к ним.

– Как себя ощущаете после боя? Все ли в порядке со здоровьем? – Нормально себя чувствую сейчас и чувствовал себя нормально тогда. Все хорошо. Со здоровьем порядок.

Напомним, 22 августа Поветкин нокаутировал британца в пятом раунде. При этом в четвертом раунде Александр дважды побывал в нокдауне.

– Ваш нокаут – это лаки-панч или заготовка?

– Мы отрабатывали этот удар на тренировках, но пусть каждый думает так, как хочет. Просто так ничего бывает. Удар мы готовили, а там пусть специалисты сами решают.

– Сколько раз вы пересмотрели этот эпизод?

– Ни разу. Не до этого было. И бой не пересматривал, но обязательно пересмотрю. Надо сделать выводы, почему я пропускал, почему были нокдауны и так далее. Мы будем советоваться в своем коллективе. Обсудим, что сделано правильно, а что нет. От этого будет отталкиваться при выборе новой подготовки.

«НАДО РАБОТАТЬ ЕЩЕ УСЕРДНЕЕ»

– Как отреагировал на вашу победу промоутер Эдди Хирн? Кажется, вы нарушили его планы.

– Может, не по его сценарию и он рассчитывал на победу Уайта. Но я приехал с желанием победить.

– Что он сказал?

– Ничего не сказал. Просто поздравил.

– Букмекеры считали вас явным аутсайдером…

– Я не думаю об этом и не хочу думать. Зачем мне это? Личное дело каждого. Они посчитали, что я приезжаю в чужую страну, значит заведомо еду проиграть. Я всегда настроен на победу.

– Почему вы и ваша команда приехала в Лондон в костюмах «Джентльменов»?

– Просто так. Чтобы обратить на себя внимание.

– Это ваш любимый фильм? Вы его смотрели?

– Нет. Точно не этот. Его я даже не смотрел.

– А какой фильм пересматриваете чаще остальных?

– «Рокки».

– Как отреагировали на поздравления Деонтея Уайлдера и других боксеров?

– Я не обратил на это внимание. Я знаю, что надо работать еще усерднее.

«КИРПА ПОМОГАЕТ»

– Что можете сказать про чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри?

– Фьюри – хороший, сильный и крепкий боксер. Может, не такой техничный, как Джошуа, но берет другим.

– Хотелось бы понять, за какие именно направления отвечают тренеры в вашем штабе и особенно Иван Кирпа.

– Кирпа много времени уделяет тактике, Андрей Козлов – физике. На лапах тренируемся с Игорем Нестеровым. Кирпа очень помогает и постоянно тренируется с нами, подсказывает.

– Кто является главным тренером?

– Я, только я, а с Иваном у нас нормальные отношения.

– У Уайта самый сильный удар из ваших соперников?

– Я бы не сказал. У Владимира Кличко удар сильнее.

– Виделись ли вы с Уайтом после боя? Говорили с ним?

– Виделись, руки пожали. Я особо на английском не разговариваю. О чем мне с ним говорить?

– О чем подумали, когда он не пожал вам руку на взвешивании?

– Я подумал, что он не увидел или что-то такое. Нормально. Не хочет, а я не настаиваю.

– Какие впечатления от Англии и болельщиков?

– Я не особо там жил, не могу сказать, как они живут. Публика мне понравилась. Люди разбираются в боксе, любят. Ничего плохого я не видел. Они даже поддерживают боксеров из других стран.

– Вам комфортно было боксировать без зрителей?

– Никогда на это внимания не обращал. У нас были ребята в любительской команде, которые без зрителей чувствовали себя спокойнее. Нет давления и ажиотажа. Мне все равно.

«РАЗНЫЕ ПУТИ С УСИКОМ»

– Возможен ли ваш бой с Александром Усиком?

– Очень положительно отношусь к Усику. Хороший человек и боксер. У меня свой путь, у него свой. Зачем нам встречаться? Если бы мы были единственные боксеры в мире, мы бы встретились, но мы не единственные.

– Вам интересен бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом?

– Великие ребята. Будет интересно посмотреть. Не только мне, но всему миру. Желаю им здоровья.

– Какой совет вы можете дать людям, которые вдохновились вашей победой и начали заниматься спортом?

– Занимайтесь спортом, это правильно. Никогда не поздно, никогда не рано. Даже в 50 лет. Это класс. Вы покажете пример своим внукам и детям. Если человек занимается, он будет здоровым и физически и духовно. Такой человек не будет издеваться над слабым. Я считаю, что бокс воспитывает доброту, как бы парадоксально это не звучало. Это замечал уже не раз. Мы всегда были большими добрыми и вежливыми ребятами.