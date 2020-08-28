Андрей Рябинский: Поветкину надо серьезно изменить подготовку

– Где вам удобнее провести реванш – в России или Великобритании? – Я не вижу большой разницы. Мне бы хотелось в России, потому что у нас давно не было событий такого масштаба. Но место – не самоцель. Мы должны в первую очередь преследовать интерес нашего спортсмена. Если есть возможность заработать хорошие деньги, это безусловно надо делать. История с обязательным претендентством непростая – на год или два, а боксировать надо и сегодня. Это если в двух словах.

– Почему реванш, и Поветкин не получил звания обязательно претендента на титул WBC? – Реванш – это нормальный процесс. Такие вещи нередко прописываются. Если мы согласились, значит, у нас были причины. Изначально планировалось, что победитель этого боя будет претендентом на титул WBC. Но поменялись правилась игры.

– Следующий бой Поветкина – это на 90% реванш с Уайтом ? – Да, с Уайтом. В контракте был пункт об обязательном реванше, а мы стараемся держать данное слово.

– Как сейчас работает компания «Мир бокса»? Сколько боксеров в ней представлены, и как на работе отразилась пандемия? – Количество боксеров не назову. Список слишком большой. Другое дело, что часть наших боксеров завершила карьеру. Еще одна часть находится в США. У нас много боксеров из Узбекистана. Они прекрасно выступают.

– Какую гамму эмоций вы пережили после четвертого раунда боя Поветкина и Уайта?

– Я очень переживал. Даже до боя. Уайт – очень сильный соперник. Мы все верили в Сашу и его победу. Но попереживать он заставил. Что уж говорить.

– Какая победа у Поветкина была самой большой в карьере? Нынешняя над Уайтом?

– Я считаю, что Майк Перес и Карлос Такам были очень серьезными соперниками. Когда увидел, как тренируется Такам, обалдел. Не знаю, почему у него не получается так в бою, но тогда я даже подумал: «А он вообще человек или киборг?» Перес был крайне опасный. Мануэль Чарр был на то время топовым соперником. Да и за последнее время не было слабых оппонентов у Саши. Кто-то лучше, кто-то хуже, но все сильные. Самыми опасными я бы назвал Уайта, Переса и Такама.

– Надо ли Поветкину серьезно изменить подготовку перед реваншем?

– Надо. И мы будем с ним это обсуждать. Вам не скажу, как производственную тайну.

– Поветкин выиграл стартовые раунды с Уайтом?

– Нет, он их проиграл. Как проигрывал и сам поединок до завершающего удара. Саша нахватал много джебом, совершил много ошибок. У него были проблемы по дистанции, по манере ведения боя. Много чего. Его плюс, который компенсирует все минусы – несгибаемый характер. И правильная заготовка с молниеносным сближением, чтобы нанес хороший, плотный и нокаутирующий удар. Немного «тайсоновская» тема, но скорее она характерна для любых боксеров маленького роста. Потому что Саша для тяжеловеса маловат. Поэтому его тактика – сближаться и наносить боковые удары и апперкоты вблизи.

– Возможен ли бой Поветкина с Александром Усиком?

– Встреча Усика и Поветкина во времени и пространстве где-то в мире реальна. Другое дело, зачем это кому-то надо? Исключая ли я такую возможность? Нет. Правда ли, что команда Усика не хочет этого боя? Да. У них другие планы. Я сам бы не хотел, чтобы они дрались.

– Дмитрий Кудряшов остается в «Мире бокса»?

– Да. Он – наш друг. У нас не материальное отношение друг друга. Мы не стараемся заработать на спортсменах. Мы зарабатываем на другом. «Мир бокса» – это социальный проект, который поддерживает бокс.

Дима Кудряшов. Его задача – самому определиться, что он хочет. У него были мысли выступать в ММА или продолжить боксерскую карьеру. Я знаю, что буду поддерживать его в любом начинании. Когда он выступает хорошо, я говорю, что это было хорошо. Когда он проваливает бой, я ему говорю, что он провалился.



– Когда «Мир бокса вернется с большим шоу?

– Я бы хотел откровенно ответить на этот вопрос. Но пока я сделать этого не могу.

– Что вы думаете о бое Георгия Челохсаева с Айком Шахназаряном?

– Чтобы быть корректным, мне нужно свое мнение сказать ему, а не вам. Могу сказать, что до этого у него были очень достойные бои. Они оба достойные бойцы. Лучший выход – встретится еще раз и поставить точку.

– Достанется ли Раджабу Бутаеву титул из-за дисквалификации Александра Беспутина, провалившего допинг-тест?

– Сейчас мы разбираемся в данной ситуации. Действительно, обе пробы Беспутина показали наличие допинга. Бой был просто феерический. Встреча мастеров. И Александр хорошо смотрелся. Но допинг есть допинг. Будут последствия. Посмотрим, что это будет означать для Раджаба.

– Как сейчас живет Денис Лебедев?

– Мы постоянно видимся, слышимся и переписываемся. Когда Саня вернулся из Лондона, Денис приехал его встречать. История с казаками – его затея. Это облетело весь мир. Я читал много комментариев на зарубежных сайтах. Там писали, что именно так нужно встречать настоящего чемпиона. Денис закончил карьеру. Это правильно. Он в боксе все всем доказал. Был чемпионом по двум версиям. У него были разные бои. Тяжелые и не очень. Были драматичные поражения. Он оставил огромный след в истории бокса.

– Как завершится третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером?

– Буду сильно болеть за Фьюри. Считаю, он победит. Уайлдер – хороший парень. Физически хорошо готовый, крутой, накаченный и большой мужик. Никакого отношения к боксу он не имеет. Абсолютно. У человека есть пушечный удар и все! Это должен кто-то прекратить. Боксеры должны выигрывать в одну калитку у просто сильного парня. Но надо понимать, что это американский рынок со своими шоу и интригами…