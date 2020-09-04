Алексей Папин: Работы непочатый край. Следующий – Макабу

– Во время боя вы показательно развели руки. Это удары оказались очень тяжелыми? – Нет, если прислушаться, я даже сказал Руслану: «Ты бить-то будешь? Чего ты гладишь?» Ни одним ударом он меня не потряс. Единственный удар, который доставил мне дискомфорт, это удар головой в конце третьего или четвертого раунда. Я подошел в угол и спросил тренера: «Смотри, он посек меня?» Тренер: «Гематома». В принципе все, других моментов таких не было. Удар у Руслана такой неприятный «колючий», хотя у любого боксера есть удар…

– Спасибо за поздравления! Руслан, если честно, ничем не удивил: ожидалось, что он начнет насыпать большое количество ударов, держать дистанцию. К этому мы были готовы, и у нас был план на этот случай, который заключался в том, чтобы дать ему поверить в себя. Нужно было подпустить его на удобную дистанцию, чтобы он «задышал», а затем делать свою работу.

– Табисо Мчуну, выигравший у Лебедева, панчером не считается.

– Да, он не считается нокаутером, но удар у него быстрый, хлесткий и это тяжелый вес.

– О чем говорили с Файфером после боя? Он тебя поздравил с победой?

– Да, еще в ринге поздравил. Мы обнялись, пожали руки, потом вместе сидели на допинг-контроле. Мне, конечно, было слегка дискомфортно, потому что телефон разрывается: все звонят и поздравляют. Я брал трубку только от близких людей, остальным я потом перезванивал. Но было неудобно перед Русланом.

«ФАЙФЕР ПРОВОЦИРОВАЛ УДАРЫ ПО ЗАТЫЛКУ»

– Рефери боя был скандально известный Ираклий Малозония. Его работа вас не напрягала?

– Никак. Я очень хорошо отношусь к Малазонии. Единственное, что мешало, это апелляции Руслана к судье, что я, якобы, бью по затылку. Он сам так поворачивался. Только я начинаю бить правой, Руслан сразу поворачивается затылком. Я пытаюсь в корпус ударить, а он поворачивается спиной. Видимо, такой план.

– В пятом раунде вы попали очень сильно. Почувствовал этот момент?

– Да, я только с конца четвертого раунда начал бить правый боковой. До этого мы его не наносили.

– Это заготовка?

– Конечно. Я понимал, что этот удар будет проходить, и специально бил в корпус, промахивался апперкотом. Либо вовнутрь, либо вниз и на голову особо не переводил.

– Когда в шестом раунде Руслан упал, понимал, что бой закончен?

– Мне очень не хотелось, чтобы бой продолжался, не хотелось, чтобы Руслан получил какие-то травмы. В любом случае, я ж не впадаю в состояние берсерка: «Ааа убить!» Я понимал, что это мой товарищ. Но это же бой, нужно выходить и побеждать. Когда попал, я увидел, что Руслан встает, а его «ведет». И, если дадут продолжить, в любом случае надо добивать. Это же шанс, это реальная возможность закончить бой досрочно. Нельзя такой шанс упускать. И когда рефери его подозвал к себе, попросил сделать шаг вперед, Руслана повело в сторону.

«ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО МАКАБУ»

– Цель была победить нокаутом?

– Нет, на досрочную победу не настраивался. Ожидали, что бой пройдет всю дистанцию. Я настраивался на то, что вторая половина боя будет наша. Исходя из опыта боев Файфера, во второй половине боя он очень сильно устает.

– Он еще морально, кажется, сдает.

– Может быть, на фоне усталости и начинается возня. Я был полон сил и энергии, потому что я первые четыре раунда ничего не делал. Только преследовал его и периодически постреливал джебом. Единственное, все это можно было сделать чище, но все получилось так, как должно было быть.

– Вы знали, что были огромным фаворитом перед боем, но после трех раундов фаворитом стал Файфер?

– Классно. Очень много моих друзей делают ставки. Как только открыли ставки, они сразу же начали ставить на меня. Один товарищ меня спросил: «Ну что, Лех, я на тебя поставлю 300 тысяч?» Я опешил: «Никогда не задавай мне подобных вопросов».

– Алексей, вы после боя обратились к чемпиону Илунге Макабу, сказал, что у него ваш пояс. Теперь только он?

– Да, теперь только Макабу. Я – обязательный претендент, и надеюсь, что переговоры не займут много времени. И бой состоится, хотя бы через полгода. Понимаю, что в любом случае на организацию нужно время.

«УВЕРЕН В ПОБЕДЕ НАД МАКАБУ»

– В первом бою с Макабу вы не были на 100 процентов готов по выносливости.

– Готов был хорошо, но был загнан. У меня год не было боев, и я на протяжении всего этого срока готовился, тренировался. Бои переносились, случались травмы различного характера. Было сломано ребро, с ногой были проблемы. Потом состоялся бой с Александром Журом. Я уехал на отдых. После уже там мне звонят и говорят, что через полтора месяца бой с Макабу. Другого шанса может не быть. А я морально был настроен отдохнуть после такой долгих тренировок. И на отдыхе начал уже готовиться.

– У Макабу сильный удар?

– Он обладает очень тяжелым ударом, но все нормально, я готов.

– Уверен, что выиграешь теперь?

– Я и сразу после первого боя был уверен, что в реванше выиграю. Когда руку Макабу подняли, я понимал, что проиграл, не было никакой надежды, что поднимут мою руку. Единственное, была надежда на ничью за счет чистых ударов. Но, увы.

– Тем более нокдаун.

– Нокдауна не было. Если вы внимательно посмотрите, там видно: я наношу удары, и у меня проскальзывает нога. Я смещаюсь в сторону, и он бьет серию совсем не сильную, и я падаю.

– В ДР Конго готовы поехать на бой, если придется?

– Чтобы забрать свой пояс, да.

– Там как раз дрался недавно Макабу против Михала Чеслака. Вы этот бой смотрели?

– Да, посмотрел сразу, как бой прошел, правда, один раз. Когда будем готовиться, будем просматривать еще.

«ФАЙФЕР ВЫИГРАЛ ЧЕТЫРЕ РАУНДА»

– Как вы оцениваете первые пять раундов с Файфером, кто их выиграл?

– Руслан.

– А в какой пропорции?

– Думаю 4-1.

– А в момент боя тебя это не подогревало – «Я проигрываю очень много, надо все наверстывать, ошибки уже нельзя допускать»?

– Нет, нет. Я присаживался в угол, и тренер Андрей Ивичук говорил мне, что все нормально. Надо делать это или то. После первого раунда у нас получился смешной диалог. Я понимал, что буду уходить и защищаться, чтобы дать сопернику возможность побить по себе, опять же по защите. Сажусь в угол, и говорю: «Вот это он мне настрелял!» Даже в углу Андрей засмеялся.

– Если переговоры с Макабу затянутся, есть ли вероятность твоего боя с Юрием Кашинским или Дмитрием Кудряшовым?

– С Кудряшовым мы в одной команде. Не думаю, что мы с Димой будем боксировать. С Юрой бой возможен, если не будет варианта с иностранным спортсменом, но не хотелось бы драться со своими.

«В ТЯЖЕЛЫЙ ВЕС НЕ СТРЕМЛЮСЬ»

– Очень долго затягивается финал Суперсерии, и непонятно когда сразятся Майрис Бриедис и Юниер Дортикос. Не потеряли ли интерес, и кто фаворит?

– Когда будет объявлена дата, интерес возобновиться. Тем более, бой в моем дивизионе. Считаю, что фаворит – Бриедис – 60 на 40. Он – нестандартный парень, а Дортикос одно и то же повторяет.

– И, наверное, потому что Бриедис, как и вы, бывший кикбоксер?

– Наверное! Поэтому он такой нестандартный.

– Ваш прогноз на бой Александра Усика и Дерека Чисора.

– Думаю, уровень бокса Александра намного выше. Он перебоксирует Дерека на классе.

– А сам не хочешь перейти в тяжелый вес?

– Да вы посмотри: я стройный как кипарис, – смеется.

– Но при этом и очень здоровый парень.

– Не планирую менять вес. У меня здесь работы непочатый край. Нужно, в первую очередь, Макабу вернуть должок и забрать пояс чемпиона мира, а потом будем уже рассматривать.

– То есть идея о переходе была?

– Нет. Если когда-то мысли мелькали, то сейчас – нет, посмотрите, какие там «кони».

– Сколько вы весите между боями?

– На самом деле, если даже большой перерыв, мой вес поднимается где-то до 98 кг. Максимум в своей жизни я весил 100 кг.