Тайсон против Тайсона: Насколько это реально?

После боя с Роем Джонсом Майк заявил, что не собирается останавливаться и проведет еще несколько выставочных поединков. Что касается первой после возвращения встречи на ринге, то Майк ее, конечно, выиграл. Авторитетный портал boxingscene отдал ему победу, как и подавляющее большинство зрителей. А вот судьи, видимо не желая никого обидеть, решили, что должна быть ничья. Джонс после боя, то ли желая сделать приятное Тайсону, то ли действительно впечатлившись силой его ударов, заявил, что Майк не потеряется на ринге даже в противостоянии с действующими чемпионами – Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

Последний на 22 года младше Майка и назван, как вы знаете, в его честь: когда Фьюри родился, американец уже был абсолютным чемпионом мира! Конечно, реальный бой между ними, как и встреча Тайсона-старшего с Джошуа или Деонтеем Уайлдером, - из области фантастики. А вот выставочный поединок – вполне реален, и Майк уже предложил трем грандам тяжелого веса провести такую встречу на ринге, а сборы отдать на благотворительность. Так что шансы увидеть бой Тайсона против Тайсона все же есть.

Ну а с кем же Майк реально проведет следующий поединок? Не выставочный-выставочный, а выставочно-реальный. В бой рвется экс-чемпион WBO Шэннон Бриггс. Американец уже четыре с половиной года как закончил карьеру, но заслуженный отдых ему наскучил, и в этом году Бриггс настраивался на камбэк. Причем именно с Тайсоном, но тот в итоге выбрал Джонса. Тем не менее, это никак не повлияло на приятельские отношения Майка и Шэннона, и их бой в будущем выглядит вполне реальным.

Но более привлекательными кажутся два других варианта.

Первый – бой с Ленноксом Льюисом, который нокаутировал Майка 18 лет назад. Посмотрев бой Тайсона с Джонсом, британец не исключил вариант своего возвращения на бой с Майком. При этом у Льюиса есть, из чего выбирать: еще один его принципиальный соперник – Риддик Боу – вроде бы жаждет все-таки провести бой, который не состоялся 28 (!) лет назад.