Зяки Юнисов: Хочу организовать бой Кудряшову

Кстати, были проблемы из-за размеров ринга. У турнира были немецкие сопромоутеры, которые представляли Евгения. Они хотели, чтобы размеры ринга были 6 на 6 метров, а ринг привезли 520 на 520 см. Немцы хотели отменить бой, но сам Шведенко заявил, что будет драться.

– Насколько вы довольны главным боем вечера – Евгений Шведенко против Артура Осипова? – Наверное, не самый красивый бой внешне, но внутри была интрига, потому что боксеры хорошо друг друга знали. Из-за этого были скованны. Шведенко сильно переживал. Первый раунд выиграл Осипов. Он занял центр ринга и был готов показать свой уровень, но в конце третьей минуты он сломал руку, попав в локоть Шведенко. Далее он «отстреливался» одной рукой. В седьмом раунде Артур вновь попробовал ударить справа и вскрикнул от боли. Первый раунд судьи отдали Осипову, а в остальных лучше был Шведенко.

Изначально нам разрешили заполнить зал на 25 процентов, но когда мы оплатили все расходы, оказалось, что продавать билеты нельзя. Еще были проблем с телевидением. «Матч ТВ» в последний момент поменял условия, и мы решили отказаться от работы с ним. Это основное.

– Недавно вы провели боксерский вечер в Санкт-Петербурге. С какими сложностями столкнулись? – Было тяжело. Есть проблемы с билетами. Первое, нельзя их продавать и получить хоть какую-то прибыль. Второе, отсутствие зрителей сказывается на накале боев. Чуть зрителей добавить и картина другая.

– Практически пропал соглавный поединок. Колумбиец Ликар Рамос из-за коронавируса не приехал и его заменил Дмитрий Милюша, который узнал об этом за два дня до выхода на ринг. Как решалась эта ситуация?

– В день прилета мы узнали, что боя не будет. У нас оставались сутки, чтобы найти замену. Нашли, привезли. Согласен, что бой практически не состоялся, Милюша решил не рисковать. Бой закончился в первом раунде. В другом состоянии он бы дал бой Станиславу Диюну. Все-таки Милюша – мастер спорта. Отсутствие Ликара Рамоса, который пять раз дрался за титулы, конечно, сказалось, и поединок «слетел».

«ВОСЕМЬ ПЛЮС»

– Будет ли участвовать в ваших турнирах Магомед Магомедов – победитель последнего Гран-при?

– Это открытие прошлого турнира. Находка. Нестандартный боец. Очень точно бьет. Красавец. Его немного подготовить, и уже классный боец.

– Как вы оцените турнир, в котором он принимал участие? Его соперник по финалу Арест Саакян провел на один бой меньше. Почему не было замены?

– Мы не ожидали, что Магомед Махмудов не принесет справку от врача. Просто не принес. Как разгильдяй: «А что не допустите?»

В результате мы потеряли один бой, а Саакян до финала прошел слишком легко. Его соперник Сергей Черняк снялся с поединка. Я его еще спросил: «Почему?» – «У меня рука болит». Он вообще не хотел на бой выходить, но я пригрозил: «Не выйдешь – не получишь гонорар». И ведь он выиграл первый раунд, а драться дальше отказался.

Однако замечание верное, отсутствие замены – недоработка. Следующий турнир проведем как «Восьмерка плюс». Если кто-то не пройдет медкомиссию, запасная пара станет основной. Если все проходят и проводят четвертьфиналы, а потом кто-то как Черняк – захочет сняться, его меняет победитель дополнительной пары.

– В каких весах планируются новые Гран-при?

– Есть планы провести турниры в весовых категориях до 61 и 79 кг. В 76 кг мы турнир провели, но уже набирается новая восьмерка. По времени где-то в марте следующего года.

– Возможно ли выступление в вашем турнире Дмитрия Кудряшова?

– Здесь интересная вещь. Сейчас WBC санкционировал создание нового дивизиона – до 100 кг. В этот вес попадает много наших боксеров. Кудряшов стоит там высоко. Я подумал, что надо сделать ему хороший бой. Выиграет, получит поединок за титул чемпиона мира. Соперником будет россиянин, поскольку я уверен, что как минимум до сентября больших международных шоу в мире не будет. Очень мало боксерских вечеров проводится даже в странах, в которых индустрия развита. Этим надо пользовать и делать свою историю.

Я говорил с Кудряшовым. Димка не возражает. Он хочет много денег, но не возражает. Хорошо бы под него билеты продать. Тогда и зал можно снять побольше. Задумка такая есть.

– А конкретика по имени соперника?

– Шигабудин Алиев, Рашид Кодзоев, Виталий Кудухов, Евгений Романов… Например, Кудухов сказал, что готов драться с Кудряшовым. Для Дмитрия это вопрос денег, а не соперника. Это нормальный профессиональный подход. Будем работать.

«МОИ ЗАСЛУГИ ПРИПИСАЛИ ХРЮНОВУ»

– В этом году вы отмечали юбилей – 20 лет в боксе в качестве промоутера. Какие ваши шоу вам наиболее памятны?

– Есть несколько. В новой истории. Поединок Максима Власова и Исмаила Силлаха делал я. Бой прошел в рамках турнира Шамира Петросяна. Это было мое возвращение после длительного перерыва. Бой был хорош. В первом раунде упал Власов, во втором – Силлах, в третьем Власов – добил. Желание возникло, когда я увидел бой Власова с Ильей Рольгейзером. Нокаут в первом раунде, хотя Илюха просто так не сдается. Он – волевой. Потом еще один бой Максима, против Нурулло Мирзаева. И тоже нокаут в первом раунде. И вроде бьет несильно, а но точно. Поэтому решил сделать ему бой, который вставил в шоу Шамира. Затем поставили бой Власову с Рахимом Чахкиевым.

Потом я сделал свое полноценное шоу, когда дрались Хусейн Байсангуров и Арам Амирханян. Оба быстро согласились. У Арама были качество оппозиции и опыт сложных боев, но из-за тяжелого боя против Станислава Скорохода, Байсангуровы решили, что это будет легкая победа. И если бы было шесть раундов, Хусейн победил бы. Но по итогам десять раундов Амирханян оказался чуть лучше. Бой прошел в Казани. Был прямой эфир. Поскольку это было мое первое шоу за много лет, у меня в некотором роде началась слава. Обо мне узнали многие люди, которые появились в боксе за время моего отсутствия. Ко мне подходили все и хвалили за шоу. Но главное – я вернулся.

– А из старых боев?

– Конечно, Денис Лебедев, которые первые 14 боев в профессионалах провел у меня. Можно отметить поединок с Нурдином Мелихом, когда Денис стал чемпионом России. Еще бои Сергея Татевосяна, когда он стал интернациональным чемпионом мира и отправился на поединок к Ховарду Истману в Англию. Победитель этой встречи должен был драться с Бернардом Хопкинсом. К сожалению, Серега проиграл. Бой Дениса Инкина в Киеве против Хосе Дос Сантоса. Бой показали на НТВ. Денис стал известным, но почему-то заслугу за это шоу приписали Владимиру Хрюнову, хотя все сделал и полностью оплатил я. Хрюнов только крутился вокруг. Бои Джабраила Джабраилова также были хорошие.

«КОВАЛЕВ, БЕТЕРБИЕВ И БИВОЛ»

– 30 января пройдут два турнира по боксу в России. В одном турнире примет участие Сергей Ковалев, в другом – Артур Бетербиев. С точки зрения промоутера можете объяснить, в чем смысл и какая выгода проводить эти вечера бокса отдельно друг от друга, но в одном городе и в день?

– Публика найдется на обоих боксеров. Найдется по пять тысяч, которые придут на каждый из боев. Заказчики этих шоу разные – DAZN и Федерация бокса России. И главное, а будет ли бой Бетербиева? У меня сомнения.

У него соперник Адам Дайнес. Непонятный боксер. Зачем таких привозить? Это как последний соперник Мурата Гассиева – Нури Сефери.

Для Ковалева бой – только деньги. У него свои проблемы в США. Здесь он заработает и закроет все судебные дела. И еще деньги останутся. DAZN хочет сделать имя его сопернику Бектемиру Меликузиеву. Сергея используют как трамплин. Узбек тоже заработает и ему удобно драться в России.

– А какой бой было бы классно сделать в России?

– Власов против Умара Саламова. Классный поединок. Я хотел его сделать 23 октября. Но влез промоутер Альберт Сиеста, который обещал сделать лучше и больше по деньгам. В итоге бой ушел на 20 ноября в Белоруссию. Саламов заболел и Сиеста все отменил. Интересно, что он вообще не собирался этот бой делать. Он не хотел, чтобы поединок достался мне. Не знаю, почему. Назло.

Сейчас Власову предстоит бой с Джо Смитом. Оба на контракте у Top Rank. Но им нужен чемпион Смит, а не чемпион Власов. Им нужен американец. Это история менеджера Олега Богданова, который хочет заработать. Не исключаю, что Максима еще полгода продержат без боев, и он опустится в рейтинге. Тогда мораторий на чемпионский бой закончится и Власов будет рад провести любой бой, а у него уже перерыв в один год.

Недавно виделся с Димой Биволом. Спрашиваю: «Готов драться с Саламовым?» «С кем угодно готов, но переговоры веди через Вадима Корнилова». А Корнилов спросит: «Сколько я заработаю?» Дима тоже без боев долго. WBA заинтересована в том, чтобы чемпионы дрались часто, а Бивол тоже год без боев.