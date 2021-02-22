«Верю, Поветкин победит Уайта». Николай Валуев о реванше боксеров (видео)

Напомним, что первая встреча боксеров завершилась победой Поветкина нокаутом в пятом раунде. На тот момент Уайт вел в поединке по очкам и дважды сумел отправить Александра в нокдаун.

– Николай, какие воспоминания остались от первого бой боксеров? Это была логичная победа Поветкина или лаки-панч?

– Саня же не раз все доказывал, и меня он убедил, что удар, ставший победным, был запрограммирован и подготовленным. Лаки-панч – так всегда говорят про удары, которые случайно вылетели и привели к совершенно иному исходу боя, но это не тот случай. И потом случайных ударов не бывает. Их всегда отрабатывают на тренировках. В нужный момент Саня вспомнил и отработал. Так что я не думаю, что эта история про случайность.

– Изменился ли расклад сил между соперниками?

– Сложно сказать. Но интрига сохраняется. Может и расклад сил тоже. Время не работает на Сашу. Не работает на него и то, что он переболел коронавирусом. Я тоже им переболел и знаю, как эта болезнь сказывается на функционалке. Это меня беспокоит.

– Способен Поветкин переиграть Уайт или для победы нужно опять нокаутировать британца?

– Переиграть? Нет. Уайт моложе. Ему легче комбинировать серии и набирать очки. Хотя он не собирается лишь просто «отшлепать» Поветкина по-любительски. Он тоже настраивается на серьезные удары. Он их в принципе и показал в первом бою. Поветкина ждет серьезное испытание. Я вас уверяю.