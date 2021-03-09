Холифилд вызывает Тайсона на бой. Тот пока молчит

Интересно, что первым о возможном бое двух великих боксеров заговорил Тайсон. После поединка с Роем Джонсом в ноябре прошлого года Железный Майк заявил, что планирует бой с Холифилдом. Между прочим, последнему уже 58, а на двоих легендам - 112 лет.

Напомним, что боксеры дважды встречались на ринге. В 1996 году Холифилд считался аутсайдером, однако сумел победить техническим нокаутом в 11-м раунде, отобрав у Тайсона пояс WBA. Второй поединок соперников, в 1997-м, получился менее интересным со спортивной точки зрения, однако вошел в историю. В том бою в ответ на то, что Эвандер раз за разом бил соперника головой, Майк откусил противнику часть правого уха, а еще через несколько секунд укусил за левое. Холифилд не вышел на четвертый раунд, опасаясь зубов соперника, а Тайсон устроил дебош и был дисквалифицирован.

Если Майк последний бой провел в прошлом году, то Холифилд не боксировал с 2014-го. В прошлом году он возобновил карьеру, а заодно устроил опрос в соцсети, какой поединок хотели бы увидеть его фолловеры. Были предложены кандидатуры Леннокса Льюиса, Энтони Джошуа и многих других, но вариант с Тайсоном победил за явным преимуществом. Майк был не против, но предупредил: если Эвандер будет пользоваться грязными приемами, он ни секунды не будет сомневаться, чтобы вновь откусить сопернику ухо.

Неделю назад Холифилд заявил, что соперники вот-вот объявят о новом бое. В качестве возможного места проведения поединка назывался Дубай. После этого Эвандер выложил видео с тренировки, сопроводив его подписью: «Набираю форму, жду своего партнера по танцу. Майк, где ты?»

Однако с тех пор от Тайсона- ни ответа, ни привета. «Моя команда сделала все возможное, чтобы бой состоялся, - заявил Эвандер, - однако кроме извинений мы ничего не услышали. Теперь я понимаю, почему он хотел провести разогревочный бой перед встречей со мной. Рой Джонс был хорошим, но локальным оппонентом для Майка. Бой же со мной будет глобальным событием, потому что этот поединок хотят видеть абсолютно все. Подпиши контракт, Майк, и выходи на ринг Мир ждет, слово за тобой. Я же всегда готов».