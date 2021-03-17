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Поветкина выбили на монете. Побьет ли он теперь Уайта?
17 марта 10:36
автор: Степан Охотников

Поветкина выбили на монете. Побьет ли он теперь Уайта?

Перед боем Александра Поветкина с Диллианом Уайтом правительство Гибралтара выпустило монету с изображением бойцов.

Монета - достоинством в два фунта. На одной ее стороне выбиты профили обоих боксеров и сделана надпись «Битва на горе. Поветкин против Уайта».

Монета - уникальная, нумизматы всего мира многое дадут за нее. Дело в том, что Александр и Диллиан стали первыми боксерами, изображения которых помещены на любой фунтовой монете, которая когда-либо печаталась, а Уайт стал еще и первым темнокожим, чей образ представлен на стерлингах. К сожалению, ни россиянин, ни британец не смогли присутствовать на презентации монеты.

Сам бой состоится в следующую субботу, 27 марта, в Гибралтаре. Напомню, что первый бой двух боксеров состоялся в августе прошлого года. Поединок проходил с заметным преимуществом британца, однако в пятом раунде россиянин сумел подловить самоуверенного соперника и нокаутировал Уайта великолепным апперкотом. Этот удар многими был признан нокаутом года.

По идее, после той победы Поветкин должен был получить титульный бой, но поскольку правила диктует (а заодно меняет их, как ему угодно) промоутер Уайта Эдди Хирн, Александру пришлось согласиться на новый бой против Диллиана. Победитель которого обязан получить право биться с лучшим в паре Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри. Правда, британскими чемпионами подписан контракт сразу на два боя. Первый должен состояться в июне-июле, второй - в конце года. Если Уайт победит Поветкина, он - первый в очереди. Если сильнее вновь окажется Александр, никаких гарантий дать нельзя.

Что касается реванша, то он уже переносился несколько раз. Сначала должен был пройти в ноябре, но был перенесен из-за положительного теста на коронавирус у российского боксера. При этом Уайт публично заявил, что команда Поветкина инсценировала болезнь, чтобы перенести поединок. Британца даже не убедила госпитализация соперника. Новым сроком боя было названо 6 марта, однако и на этот раз поединок пришлось перенести из-за ковидных ограничений в Гибралтаре.

В любом случае, Уайт зря жалуется и пеняет на болезнь Александра. Ведь время - на его стороне. Уайту всего 32 - время расцвета для тяжеловеса. Лучшие же годы Поветкина позади. В 2021-м россиянину исполнится 42, и любая отсрочка - не в его интересах.

Фаворит у букмекеров - британец. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,31-1,4, если же выиграет Поветкин, на этом можно заработать гораздо больше - коэффициент в различных конторах - от 2,8 до 3,32.

источник: «Советский спорт»
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