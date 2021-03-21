Бетербиев побил сибиряка. Бой вышел на славу

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Тампа-Бэй Лайт 4 Чикаго Блэкхоу 1
Португалия - Примейра 2-й тайм, 75' Спортинг 1 Витория Гимара 0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 2.10 Х 4.30 П2 2.90
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Ред Уи 0 Даллас Старз 0 П1 3.70 Х 4.30 П2 1.82
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 1.83 Х 4.50 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Айлен 0 Филадельфия Фл 0 П1 2.18 Х 4.20 П2 2.80
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Калгари Флэймз 0 П1 1.97 Х 4.40 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.87 Х 4.30 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Си 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.38 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.37 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Анахайм Дакс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.75 Х 4.00 П2 2.27
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Сан-Хосе Шаркс 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.80 Х 4.30 П2 2.16
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Милуоки Бакс 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.19 П2 5.00
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Эдмонтон Ойлер 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.16 Х 4.30 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.23 П2 4.40
Турция - Суперлига 13:00 Фенербахче 0 Бююкчекмедже 0
Турция - Суперлига 13:30 Коньяспор 0 Аланьяспор 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Турция - Суперлига 13:30 Антальяспор 0 Эрзурумспор 0 П1 2.44 Х 3.30 П2 3.10
Италия - Серия А 14:30 Верона 0 Аталанта 0 П1 5.00 Х 3.90 П2 1.72
КХЛ - плей-офф 14:30 Салават Юлаев 0 Ак Барс 0 П1 2.55 Х 3.60 П2 2.55
Франция - Лига 1 15:00 Страсбург 0 Ланс 0 П1 2.70 Х 3.50 П2 2.65
Турция - Суперлига 15:15 Газиантеп 0 Петким Спор 0
Германия - Бундеслига 15:30 Хоффенхайм 0 Майнц 0 П1 2.00 Х 3.70 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Гройтер Фюрт 0 Нюрнберг 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Вюрцбургер Кик 0 Ян 0
Германия - Вторая Бундеслига 15:30 Оснабрюк 0 Санкт-Паули 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.14
Турция - Суперлига 16:00 Денизлиспор 0 Истанбул Башак 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.12
Испания - Примера 16:00 Хетафе 0 Эльче 0 П1 1.93 Х 3.10 П2 5.20
Кубок Англии 16:30 Челси 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.25 Х 6.30 П2 13.0
Италия - Серия B 17:00 Реджина 0 Кьево 0 П1 3.10 Х 2.70 П2 2.80
Бетербиев побил сибиряка. Бой вышел на славу
21 марта 00:51
автор: Олег Чикирис

Бетербиев побил сибиряка. Бой вышел на славу

Артур Бетербиев защитил титулы IBF и WBC в бою с Адамом Дайнесом.

РОССИЙСКАЯ ВОТЧИНА

Перед боем Бетербиев признался, что до недавнего времени ничего не знал о таком боксере как Адам Дайнес. Надо сказать, что Артур не был одинок - о существовании немца мало кто был в курсе до объявления боя, при том что Дайнес очень интересный персонаж.

Начнем с того, что Адам родился в... деревне Семеновка Омской области. Вообще, в Омской области две Семеновки, Дайнес – из той что в Калачинском районе. Мало в России найдется населенных пунктов, о которых в Википедии пишут: основное население – немцы. Семеновка – из таких. Деревня основана в 1902 году, вскоре после революции сюда переселили поволжских немцев – подальше от греха и цивилизации.

Семеновка быстро вымирает, на сегодняшний день в ней осталось меньше 300 жителей. Дайнесы эмигрировали в Магдебург в 1999-м, и больше в Россию не приезжали. Тем не менее, Адам был рад оказаться здесь впервые за 22 года. Однако кроме неплохого гонорара, немец вряд ли мог ожидать еще что-то радостное для себя на второй (или первой?) родине. Ведь шансы Бетербиева оценивались перед боем намного выше.

Вообще, полутяжелый вес уже достаточно давно стал вотчиной российских боксеров. Приятно смотреть на рейтинг авторитетного сайта boxrec.com, где первые три места занимают наши – Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Три титула из четырех самых важных организаций – у россиян: у Бетербиева – пояса IBF и WBC, у Бивола – WBA. Если 10 апреля Максим Власов победит американца Джо Смита в бою за титул WBO, то у представителей нашей страны будет полный набор чемпионских поясов. И это будет очень круто.

16 НОКАУТ В 16-м БОЮ

О Дайнесе было известно, что у него достаточно агрессивный, силовой стиль ведения боя. При этом ярко выраженным нокаутером немца в отличие от Бетербиева не назовешь: у него лишь чуть более 50 процентов нокаутов – 10 в 19 победных боях. У россиянина этот процент равнялся 100 - 15 в 15 поединках. Учитывая удобный стиль соперника, вероятность 16-го нокаута была очень велика.

Впрочем первый раунд показал, что немецкий боксер отнюдь не мешок для битья ни внешне, ни по сути. Дайнес отвечал атакой на атаку, выглядел очень достойно почти весь первый раунд. Однако за секунду до его конца, Адам пропустил не самый мощный в арсенале Артура удар и угодил в нокдаун.

Получив оплеуху, немец стал более осторожным, и инициатива окончательно перешла к Бетербиеву. Тем не менее, боксируя вторым номером, Дайнес постоянно контратаковал, создавая россиянину существенные проблемы. Однако в четвертом раунде картина боя резко изменилась. То ли Адам устал, то ли начало сказываться преимущество Артура в классе. Как бы то ни было, но у немца резко упала скорость, двигаться он стал совсем плохо, как результат, Бетербиев начал прижимать его к канатам и гонять по углам, осыпая градом мощных ударов.

Выжив в четвертом раунде, в пятом Дайнес под влиянием советов из угла прибавил в движении. Это, пусть и не сильно, но помогло ему. Контратаками действия немца называть стало совсем сложно, скорее, он огрызался в ответ на давление Артура. Но при этом нельзя было не отдать должное характеру Адама, которым он, впрочем, не удивил: ведь Дайнес хоть и немецкий, но сибиряк.

Удивил Дайнес чуть позже - в седьмой трехминутке. Быть может, в четвертом раунде это была военная хитрость, чтобы Артур расслабился, поверил в победу, вымахался. Но после того как поединок пересек экватор, немец неожиданно воскрес. Седьмой раунд получился почти равным. Если общий итог боя под сомнение все равно не попадал, то 16-й нокаут в карьере россиянина стал выглядеть сомнительным.

И тем не менее, он состоялся. В следующих раундах Дайнес опять начал контратаковать, и это порой выглядело очень опасно. Причем опасно для обоих - Артур мог попасться на лаки панч, а мог и поймать соперника на непродуманном действии. Случилось второе: в десятом раунде немец получил удар при движении навстречу сопернику и упал. Встав на ноги, Адам потребовал продолжения «банкета», однако секундант уже выбросил полотенце: и ему, и всем в зале было очевидно, что немецкий боксер больше не отдает себе отчет в действиях.

Дайнес проиграл, но при этом заслужил уважение и благодарность: бой благодаря ему получился на загляденье. А победил, как и ожидалось, сильнейший. У Бетербиева теперь 16 нокаутов в 16 боях.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
СКА стал партнёром Военно-морского флота РФАлександр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛЗапатентован новый беспроводной VR-шлем Valve IndexНорвежец из ЦСКА приехал в Москву и возмутился «сумасшествию»Эта красотка так хороша, что вам даже и не снилосьВрачи назвали причину смерти хоккеиста после удара шайбы
Орешкин выбрал Олича. ЦСКА взял пример со «Спартака»
Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА - дело решенное. Разбираемся, насколько оправдан выбор главы совета директоров красно-синих Максима Орешкина, который настоял на приглашении экс-форварда команды на место Виктора Гончаренко.
«Недоразумение придаст злости». Как Украина проиграла швейцарский суд и стала соседом России
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение УЕФА присудить техническое поражение сборной Украины в матче Лиги наций со Швейцарией.
«Назначение Олича — риск для ЦСКА». Кириченко — о грядущих переменах в клубе
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко поделился с "Плеймейкером" мнением о вероятном назначении на пост главного тренера ЦСКА Ивицы Олича, с которым он выступал за армейцев в 2003 и 2004 годах.
Овечкин показал Байдену русское шоу. Догнал Хоу, приблизился к Дионну, победил Панарина (видео)
Александр Овечкин и Артемий Панарин стали авторами всех голов в матче НХЛ «Вашингтон» - «Рейнджерс» (2:1).
Глушаков — снова чемпион России. За четыре с половиной месяца
В 23-м туре РПЛ «Химки» в Казани сенсационно победили «Рубин» - 3:1, выиграв восьмой раз в последних десяти матчах.
«Промес вернул спартаковский дух». Кавазашвили — о преображении красно-белых
Прославленный вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью "Плеймейкеру" оценил перспективы команды Доменико Тедеско после разгрома "Урала" в 23-м туре РПЛ (5:1).
В ЦСКА — Березуцкий или иностранец, но лучше бы Карпин. Гончаренко ждут в «Краснодаре»
Пребывание Виктора Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА вот-вот подойдет к концу. В паузе на матчи сборных нас ждут интересные кадровые перестановки.
Как «Спартак» может стать чемпионом. Расклад на концовку сезона
Красно-белые одержали третью победу подряд. И за семь туров до финиша РПЛ по-прежнему в золотой гонке с «Зенитом».
«Багаж Кикнадзе» всплыл на третье место. «Локомотив» уже выше ЦСКА (видео)
Нагучев в погоне за Орзул: новые ставки на 10 матчей 5 футбольных лиг. Битва полов #3
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Александр Овечкин № 6 в списке лучших бомбардиров НХЛ

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика