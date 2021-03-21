Бетербиев побил сибиряка. Бой вышел на славу

Вообще, полутяжелый вес уже достаточно давно стал вотчиной российских боксеров. Приятно смотреть на рейтинг авторитетного сайта boxrec.com, где первые три места занимают наши – Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Три титула из четырех самых важных организаций – у россиян: у Бетербиева – пояса IBF и WBC, у Бивола – WBA. Если 10 апреля Максим Власов победит американца Джо Смита в бою за титул WBO, то у представителей нашей страны будет полный набор чемпионских поясов. И это будет очень круто.

Семеновка быстро вымирает, на сегодняшний день в ней осталось меньше 300 жителей. Дайнесы эмигрировали в Магдебург в 1999-м, и больше в Россию не приезжали. Тем не менее, Адам был рад оказаться здесь впервые за 22 года. Однако кроме неплохого гонорара, немец вряд ли мог ожидать еще что-то радостное для себя на второй (или первой?) родине. Ведь шансы Бетербиева оценивались перед боем намного выше.

Начнем с того, что Адам родился в... деревне Семеновка Омской области. Вообще, в Омской области две Семеновки, Дайнес – из той что в Калачинском районе. Мало в России найдется населенных пунктов, о которых в Википедии пишут: основное население – немцы. Семеновка – из таких. Деревня основана в 1902 году, вскоре после революции сюда переселили поволжских немцев – подальше от греха и цивилизации.

Перед боем Бетербиев признался, что до недавнего времени ничего не знал о таком боксере как Адам Дайнес. Надо сказать, что Артур не был одинок - о существовании немца мало кто был в курсе до объявления боя, при том что Дайнес очень интересный персонаж.

16 НОКАУТ В 16-м БОЮ

О Дайнесе было известно, что у него достаточно агрессивный, силовой стиль ведения боя. При этом ярко выраженным нокаутером немца в отличие от Бетербиева не назовешь: у него лишь чуть более 50 процентов нокаутов – 10 в 19 победных боях. У россиянина этот процент равнялся 100 - 15 в 15 поединках. Учитывая удобный стиль соперника, вероятность 16-го нокаута была очень велика.

Впрочем первый раунд показал, что немецкий боксер отнюдь не мешок для битья ни внешне, ни по сути. Дайнес отвечал атакой на атаку, выглядел очень достойно почти весь первый раунд. Однако за секунду до его конца, Адам пропустил не самый мощный в арсенале Артура удар и угодил в нокдаун.

Получив оплеуху, немец стал более осторожным, и инициатива окончательно перешла к Бетербиеву. Тем не менее, боксируя вторым номером, Дайнес постоянно контратаковал, создавая россиянину существенные проблемы. Однако в четвертом раунде картина боя резко изменилась. То ли Адам устал, то ли начало сказываться преимущество Артура в классе. Как бы то ни было, но у немца резко упала скорость, двигаться он стал совсем плохо, как результат, Бетербиев начал прижимать его к канатам и гонять по углам, осыпая градом мощных ударов.

Выжив в четвертом раунде, в пятом Дайнес под влиянием советов из угла прибавил в движении. Это, пусть и не сильно, но помогло ему. Контратаками действия немца называть стало совсем сложно, скорее, он огрызался в ответ на давление Артура. Но при этом нельзя было не отдать должное характеру Адама, которым он, впрочем, не удивил: ведь Дайнес хоть и немецкий, но сибиряк.

Удивил Дайнес чуть позже - в седьмой трехминутке. Быть может, в четвертом раунде это была военная хитрость, чтобы Артур расслабился, поверил в победу, вымахался. Но после того как поединок пересек экватор, немец неожиданно воскрес. Седьмой раунд получился почти равным. Если общий итог боя под сомнение все равно не попадал, то 16-й нокаут в карьере россиянина стал выглядеть сомнительным.

И тем не менее, он состоялся. В следующих раундах Дайнес опять начал контратаковать, и это порой выглядело очень опасно. Причем опасно для обоих - Артур мог попасться на лаки панч, а мог и поймать соперника на непродуманном действии. Случилось второе: в десятом раунде немец получил удар при движении навстречу сопернику и упал. Встав на ноги, Адам потребовал продолжения «банкета», однако секундант уже выбросил полотенце: и ему, и всем в зале было очевидно, что немецкий боксер больше не отдает себе отчет в действиях.

Дайнес проиграл, но при этом заслужил уважение и благодарность: бой благодаря ему получился на загляденье. А победил, как и ожидалось, сильнейший. У Бетербиева теперь 16 нокаутов в 16 боях.