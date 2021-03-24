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«В очередь!» Уайт еще не прошел Поветкина, а уже указывает Усику
24 марта 13:31
автор: Олег Чикирис

«В очередь!» Уайт еще не прошел Поветкина, а уже указывает Усику

В субботу в Гибралтаре пройдет второй бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Напомню, что первый поединок двух боксеров состоялся в августе прошлого года. Бой проходил с заметным преимуществом британца, он успел дважды послать Александра в нокдаун, однако в пятом раунде россиянин сумел подловить самоуверенного соперника и нокаутировал Уайта великолепным апперкотом. Этот удар многими был признан нокаутом года.

Что касается реванша, то он уже переносился несколько раз. Сначала должен был пройти в ноябре, но был перенесен из-за положительного теста на коронавирус у российского боксера. При этом Уайт публично заявил, что команда Поветкина инсценировала болезнь, чтобы перенести поединок. Британца даже не убедила госпитализация соперника. Новым сроком боя было названо 6 марта, однако и на этот раз поединок пришлось перенести из-за ковидных ограничений.

Все это время Уайт, который проходил подготовку в Гибралтаре, не умолкал. То усомнится в болезни Поветкина, то заявит, что после второго нокдауна в первом бою секунданты россиянина хотели его снять с боя. Александр и сам опроверг этот бред, и я на основе личного опыта общения с боксером могу сказать, что он боец до мозга костей. Поветкин будет продолжать поединок даже со сломанными руками и ногами, но опции «выбросить полотенце « у его секундантов нет.

По идее, после первой победы Поветкин должен был получить титульный бой, но поскольку правила диктует (а заодно меняет их, как ему угодно) промоутер Уайта Эдди Хирн, Александру пришлось согласиться на новый бой против Диллиана. Победитель которого обязан получить право биться с лучшим в паре Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри. Правда, британскими чемпионами подписан контракт сразу на два боя. Первый должен состояться в июне-июле, второй - в конце года.

Если Уайт победит Поветкина, он - первый в очереди. Если сильнее вновь окажется Александр, никаких гарантий дать нельзя. Тем более, что начались переговоры между командами украинца Александра Усика и еще одного англичанина - Джозефа Джойса. В этом бою должен определиться претендент на титул WBO, который принадлежит сейчас Джошуа.

- Им лучше, черт возьми, признать мое первоочередное право на титульный бой, я достаточно долго ждал, - заявил Уайт в ответ на вопрос, должна ли WBO назначить его официальным претендентом на титул после победы над Поветкиным. - Победитель субботнего боя должен стать обязательным претендентом. Если принять во внимание, как долго я занимал первое место в рейтинге и сколько лучших парней победил, я должен получить поединок за титул раньше них обоих. Кого Усик побил в тяжелом весе? Только Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору, а теперь вот и Джо Джойса. Пусть встает в очередь!

Что касается Поветкина, то к месту поединка Александр вылетел вчера рано утром через Лондон, где сдал тест на коронавирус. В Гибралтаре оба соперника живут в шикарной плавучей гостинице Sunborn, в которой есть свое казино, бассейн и фитнес-центр. Боксеры не только живут на воде, но и проведут на ней открытую тренировку. По крайней мере, Уайт, который сегодня выйдет на ринг установленный на плоту рядом с яхтой.

Британец - явный фаворит у букмекеров. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1,31-1,4 ( «Лига ставок» дает 1,32, «Бетсити» - 1,34), если же выиграет Поветкин, на этом можно заработать гораздо больше: коэффициент в различных конторах - от 2,8 до 3,32( «Лига ставок» и «Бетсити» дают 3,2).

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