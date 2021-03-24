«В очередь!» Уайт еще не прошел Поветкина, а уже указывает Усику

Напомню, что первый поединок двух боксеров состоялся в августе прошлого года. Бой проходил с заметным преимуществом британца, он успел дважды послать Александра в нокдаун, однако в пятом раунде россиянин сумел подловить самоуверенного соперника и нокаутировал Уайта великолепным апперкотом. Этот удар многими был признан нокаутом года.

Что касается реванша, то он уже переносился несколько раз. Сначала должен был пройти в ноябре, но был перенесен из-за положительного теста на коронавирус у российского боксера. При этом Уайт публично заявил, что команда Поветкина инсценировала болезнь, чтобы перенести поединок. Британца даже не убедила госпитализация соперника. Новым сроком боя было названо 6 марта, однако и на этот раз поединок пришлось перенести из-за ковидных ограничений.

Все это время Уайт, который проходил подготовку в Гибралтаре, не умолкал. То усомнится в болезни Поветкина, то заявит, что после второго нокдауна в первом бою секунданты россиянина хотели его снять с боя. Александр и сам опроверг этот бред, и я на основе личного опыта общения с боксером могу сказать, что он боец до мозга костей. Поветкин будет продолжать поединок даже со сломанными руками и ногами, но опции «выбросить полотенце « у его секундантов нет.

По идее, после первой победы Поветкин должен был получить титульный бой, но поскольку правила диктует (а заодно меняет их, как ему угодно) промоутер Уайта Эдди Хирн, Александру пришлось согласиться на новый бой против Диллиана. Победитель которого обязан получить право биться с лучшим в паре Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри. Правда, британскими чемпионами подписан контракт сразу на два боя. Первый должен состояться в июне-июле, второй - в конце года.

Если Уайт победит Поветкина, он - первый в очереди. Если сильнее вновь окажется Александр, никаких гарантий дать нельзя. Тем более, что начались переговоры между командами украинца Александра Усика и еще одного англичанина - Джозефа Джойса. В этом бою должен определиться претендент на титул WBO, который принадлежит сейчас Джошуа.