Апперкот не прошел. В реванше Уайт победил Поветкина

Первый поединок двух боксеров состоялся в августе прошлого года. Бой проходил с заметным преимуществом британца, он успел дважды послать Александра в нокдаун, однако в пятом раунде россиянин сумел подловить самоуверенного соперника и нокаутировал Уайта великолепным апперкотом. Этот удар многими был признан нокаутом года.
Что касается реванша, то он получился по-настоящему долгожданным. Сначала его ждали в ноябре, потом в начале марта, потом перенесли на последнюю субботу месяца. Наконец, и в субботу поединок пришлось ждать безумно долго - он начался в два часа ночи по московскому времени.
Прямо накануне поединка обратила на себя одежда соперника Александра Поветкина. Перед боем показали флэш-интервью Уайта, в котором он сделал несколько самоуверенных утверждений, а одет при этом был в черную майку с надписью «I love boobs», что в переводе означает «Я люблю сиськи». Большинство из нас, уверен, разделяет убеждения британца ямайского происхождения, вот только стоит ли писать такое на футболке? Поветкина в такой майке представить трудно.
Продолжу тему одежды Диллиана: в ринг Уайт вышел в черном-же халате и тоже с надписью. На этот раз вполне уместной - «RIP Hagler» в честь недавно ушедшего из жизни знаменитого боксера Марвина Хаглера. Наконец, последняя надпись - на футболке британца, которая была под халатом - Redemption. То есть искупление, погашение долга. В общем-то из этих трех надписей можно составить достаточно полный портрет соперника Поветкина.
У россиянина с надписями все было просто - Русский Витязь Александр Поветкин. Добавьте песню «Русь», под которую наш боец традиционно выходит на ринг, и тоже получите лаконичный, но вполне законченный портрет человека.
Тревожно! Очень тревожно стало с первого же раунда. Соперники осторожничали буквально полминуты, после чего Уайт начал попадать. И мощным джебом, и что намного опаснее - правой. И в голову, и по корпусу. Когда соперники выходили на второй раунд, было заметно, что левая половина лица Александра заметно покраснела. Но второй отрезок боя Поветкин провел намного увереннее. Россиянин начал цеплять соперника, а у того появились проблемы с началом атак.
Однако проблемы эти были временными. В третьем раунде Уайт вновь потряс Александра мощным ударом с правой. Было очевидно, что Диллиан нацелен на нокаутирующий удар, а еще, что он выигрывает поединок. Четвертый раунд стал последним. Уже в самом начале защита Поветкина опять дала сбой, и он пропустил мощный удар сильнейшей рукой. Британец бросился добивать, и попади он еще раз, бой бы закончился бы в тот же момент, но Александру удалось уйти от ударов соперника. Уайт вымахался, а Поветкин, казалось, пришел в себя.
Однако отдохнул не только россиянин, но и британец. А переведя дух, Уайт опять пошел в атаку. Александр пропускает вновь, отлетает на канаты, пропускает еще и еще, вновь оказывается на канатах, но уже на другой стороне ринга. Наконец, падает. Когда поднимается, становится ясно, что продолжить бой он уже не сможет. Как и в первом поединке, четвертый раунд оказался критическим для россиянина. Но если тогда Александр выстоял и победил, то теперь не смог.
И тем не менее, ничего кроме уважения Поветкин за этот бой не заслуживает. Уайт же вновь показал себя очень сильным боксером, у которого очень хорошие шансы рано или поздно стать чемпионом. Впрочем «рано» точно не будет - в ближайший год титульного поединка Диллиану не дадут, поскольку обладатели всех чемпионских поясов Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа пописали контракт сразу на два боя. Придется Уайту подождать.