Апперкот не прошел. В реванше Уайт победил Поветкина

Первый поединок двух боксеров состоялся в августе прошлого года. Бой проходил с заметным преимуществом британца, он успел дважды послать Александра в нокдаун, однако в пятом раунде россиянин сумел подловить самоуверенного соперника и нокаутировал Уайта великолепным апперкотом. Этот удар многими был признан нокаутом года.

Что касается реванша, то он получился по-настоящему долгожданным. Сначала его ждали в ноябре, потом в начале марта, потом перенесли на последнюю субботу месяца. Наконец, и в субботу поединок пришлось ждать безумно долго - он начался в два часа ночи по московскому времени.

Прямо накануне поединка обратила на себя одежда соперника Александра Поветкина. Перед боем показали флэш-интервью Уайта, в котором он сделал несколько самоуверенных утверждений, а одет при этом был в черную майку с надписью «I love boobs», что в переводе означает «Я люблю сиськи». Большинство из нас, уверен, разделяет убеждения британца ямайского происхождения, вот только стоит ли писать такое на футболке? Поветкина в такой майке представить трудно.

Продолжу тему одежды Диллиана: в ринг Уайт вышел в черном-же халате и тоже с надписью. На этот раз вполне уместной - «RIP Hagler» в честь недавно ушедшего из жизни знаменитого боксера Марвина Хаглера. Наконец, последняя надпись - на футболке британца, которая была под халатом - Redemption. То есть искупление, погашение долга. В общем-то из этих трех надписей можно составить достаточно полный портрет соперника Поветкина.

У россиянина с надписями все было просто - Русский Витязь Александр Поветкин. Добавьте песню «Русь», под которую наш боец традиционно выходит на ринг, и тоже получите лаконичный, но вполне законченный портрет человека.