«Тайсон – это результат, а Рой Джонс – это процесс». Последнее интервью Владимира Гендлина (видео)

По данным СМИ, известный журналист перенес обширный инфаркт, после чего ему провели две операции. Казалось, худшее – позади, однако, через неделю Гендлин снова оказался больнице. На сей раз его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти «голос российского бокса» так и не смогли.

– Какие у вас были эмоции во время просмотра боя?

– У меня не было никаких эмоций, кроме отрицательных. А что касается общей картины, то я смотрю на это дело весьма печальным взором. Потому что для меня этот бой является символом того, к чему сейчас пришел мировой профессиональный бокс. Образно говоря – это два старых бойца в пустом зале. И эта картинка просто угнетает. Очень жалко.

– Как вам сам поединок?

– Я считаю, что это был замечательный подбор. Это была абсолютно классная работа тех, кто додумался свести этих двух боксеров в ринге. Потому что это две полных противоположности: Майк Тайсон – это результат, а Рой Джонс – это процесс. В этом бою Майк показал себя таким, каким он был всегда, тогда как Рой Джонс старался делать, что и раньше, но Майк этого сделать ему не дал. Вся его игра Майком пресекалась по ходу боя и все заканчивалось клинчем. И если вернуться к нашему образу, то в таком же клинче находится и современный бокс.

– Кто победил?

– Я не вел подсчет очков. Но общее впечатление у меня было, что Майка немного обобрали судьи, потому что в принципе он сильнее всего трудился в бою.

– Возможно, что ничья была оговорена заранее?

– Мне бы не хотелось ни в чем подозревать организаторов, это было бы очень некрасиво. Но с одной стороны, глядя на них (на Тайсона и Джонса), мне кажется, что это было самое правильное решение. В принципе это два великих спортсмена, у которых все в прошлом, и сейчас обижать кого-либо из них поражением, было бы не с руки, так скажем.

– Как вы относитесь к возвращениям ветеранов на ринг?

– Я думаю, что был единственный случай, когда Джордж Форман вернулся, но он был моложе на десять лет. А так мне кажется, что не стоит этого делать, потому что таким образом ты зачеркиваешь всю ту ауру спортивного величия плохим выступлением на склоне лет. И это все просто угнетает и зрителей и очень многих людей, кто знал, любил этого спортсмена. Когда видишь его в таком жалком состоянии, то внутри остается очень тяжелое ощущение.

– Каким был бы результат, если бы Джонс и Тайсон встретились 20 лет назад?

– Не нужно забывать простую вещь – Рой не тяжеловес. Мы очень хорошо помним, как он скакал по всем этим весовым категориям, устраивал эти концерты, от которых все были в восторге, но это было одно. Туда же можно отнести и то, когда ты дерешься с каким-нибудь середнячком, пускай который даже больше и мощнее тебя физически. И совсем другое дело – Майк Тайсон, который и не таких ребят переворачивал, как Рой.

Я думаю, что Рой при всей своей изворотливости, его искусстве и остроумии в ринге, наверное, не выстоял бы против Майка.