«Поветкин выглядел на 110 лет». Фьюри «поздравил» Уайта с победой

Через две недели после боя Александр Поветкина с Диллианом Уайтом соотечественника поздравил Тайсон Фьюри. Но сделал это в своем стиле.

Напомним, что в бою, который прошел в конце марта в Гибралтаре, Уайт имел большое преимущество и победил нокаутом в четвертом раунде. Таким образом, британец взял реванш за поражение от Александра в августе прошлого года. Диллиан реанимировал свою карьеру, которая стояла на кону в этом бою, и вновь стал главным претендентом на чемпионский бой. Вот только ждать поединка придется минимум год, а то и два.

Дело в том, что всеми поясами в тяжелом весе владеют соотечественники Уайта Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. При этом британскими чемпионами подписан контракт сразу на два боя. Первый должен состояться летом, второй - в конце года или, скорее, в начале следующего. В случае счета 2:0 у Уайта неплохие шансы получить титульный бой года через полтора. Если же Фьюри и Джошуа обменяются победами, то велика вероятность третьего поединка. В таком случае Уайту придется ждать еще года два.

Особых предпочтений, с кем встретиться, у Уайта нет, но с Фьюри, спарринг-партнером которого был Диллиан, у них старая вражда. На днях Тайсон в интервью порталу Behind the Gloves заявил:

- Я видел бой Уайта с Поветкиным. Он уверенно взял реванш за поражение в первом поединке. Но, откровенно говоря, Поветкин выглядел так, как будто он уже закончил с боксом. Как будто ему уже 110 лет - он ужасно работал ногами. Но я не хочу заниматься хейтом. Я не хейтил Уайта, когда он угодил в нокаут, не собираюсь заниматься этим, когда он победил.