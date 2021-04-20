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Джошуа позвал на помощь Кличко и Мэйвезера. Он готовится к бою с Фьюри
20 апреля 15:46
автор: Степан Охотников
автор фото: Twitter Mirror Fighting

Джошуа позвал на помощь Кличко и Мэйвезера. Он готовится к бою с Фьюри

Поединок может состояться летом 2021 года.

Со дня на день должны быть обнародованы детали супербоя в тяжелом весе между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Первый владеет титулами WBA, IBF и WBO, а второй - WBC. Таким образом, победитель будет заслуженно носить титул абсолютного чемпиона мира.

Британскими чемпионами подписан контракт сразу на два боя. Первый должен состояться в июле, второй - в конце года или, скорее, в начале следующего. Если Фьюри и Джошуа обменяются победами, то велика вероятность третьего поединка. Уже после первого боя оба боксера должны стать мультимиллионерами.

Кстати, Россия значится в числе возможных мест проведения первого боя, но фаворитом, понятно, не является. Фаворит - Саудовская Аравия. Шансы также есть у Великобритании (Лондона), США (Лас-Вегаса), Катара, Абу-Даби, Китая и Сингапура.

В начале апреля Джошуа уже начал подготовку к бою. При этом Энтони заявил, что ему бы очень пригодилась помощь Флойда Мэйвезера и Владимира Кличко.

- Флойд - великий человек, - заявил британец. - Я бы хотел, чтобы человек с такими выдающимися боксерскими мозгами был рядом со мной. Рядом с хорошими боксерами должны быть те, кто еще лучше. Тогда хорошие боксеры станут отличными или даже великими. Рядом со мной будут Джордж Форман, Эвандер Холифилд, Роберто Дюран, Томми Хирнс, Шугар Рэй Леонард. И Флойд Мэйвезер, сто процентов. А еще - Владимир Кличко, он тоже приглашен, я всегда рад его видеть.

В качестве предположительной даты поединка пока значится 24 июля, но, возможно, бой состоится и в начале августа. Джошуа, по его собственным словам, уже подписал контракт.

- Мы отослали Фьюри отличное предложение, такое, от которого просто невозможно отказаться, - сказал Энтони. - Он хочет этого боя, нет сомнений. Я тоже очень жду поединка. Но самое главное его ждут болельщики. Сто процентов, что он состоится в этом году. Загвоздка лишь в месте проведения, с которым мы никак не можем определиться из-за пандемии. Мы не хотим проводить бой на пустой арене, хотим, чтобы люди пришли посмотреть на это грандиозное событие. Я бы хотел, чтобы бой прошел на «Уэмбли».

источник: «Советский спорт»
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