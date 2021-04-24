После победы над Поветкиным Уайт поднялся в рейтинге журнала Ring. Россиянин пока выше Усика

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Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 75' Оснабрюк 1 Хольштайн 3
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 76' Урал 1 Ахмат 1 П1 5.00 Х 1.50 П2 5.30
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 76' Падерборн 07 2 Фортуна 1 П1 1.39 Х 3.50 П2 11.0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 76' Сент-Этьен 1 Брест 1 П1 4.10 Х 1.55 П2 6.00
Товарищеские матчи (сборные) перерыв Россия 2 Беларусь 0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 75' Нюрнберг 3 Хайденхайм 1 П1 1.02 Х 12.0 П2 28.0
Англия - Премьер-лига перерыв Ливерпуль 1 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.08 Х 12.0 П2 23.0
Англия - Чемпионшип перерыв Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.95 Х 2.75 П2 2.95
Англия - Первая лига 1-й тайм, 34' Портсмут 1 Бристоль Ровер 0 П1 1.20 Х 6.20 П2 12.0
Испания - Примера 1-й тайм, 33' Эльче 1 Леванте 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 7.20
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 32.0
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.90 Х 3.60 П2 2.40
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.40 П2 4.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.30 Х 4.10 П2 2.04
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 9.40 Х 6.20 П2 1.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.74 Х 3.60 П2 5.40
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 8.00
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.85 Х 3.30 П2 4.80
Испания - Сегунда 17:00 Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.20 Х 2.90 П2 2.55
Англия - Первая лига 17:00 Уиган Атлетик 0 Бёртон Альбион 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Оксфорд Юнайте 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.51 Х 4.40 П2 6.10
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Первая лига 17:00 Чарльтон Атлет 0 Питерборо Юнай 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Рочдейл 0 П1 3.10 Х 3.50 П2 2.25
Англия - Чемпионшип 17:00 Ноттингем Форе 0 Сток Сити 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Норвич Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Блэкберн Ровер 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.00 Х 3.60 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.66 Х 4.10 П2 5.30
После победы над Поветкиным Уайт поднялся в рейтинге журнала Ring. Россиянин пока выше Усика
24 апреля 14:16
автор: Степан Охотников
автор фото: WBC

После победы над Поветкиным Уайт поднялся в рейтинге журнала Ring. Россиянин пока выше Усика

Авторитетный журнал Ring опубликовал обновленный рейтинг боксеров в тяжелом весе.

На третьем месте в новом списке сильнейших тяжеловесов расположился недавний соперник Александра Поветкина Диллиан Уайт. Британец поднялся в рейтинге на одну позицию, сместив россиянина, который опустился аж на восьмое место. Напомним, что в бою, который прошел в конце марта в Гибралтаре, Уайт имел большое преимущество и выиграл нокаутом в четвертом раунде.

После победы над Поветкиным Уайт стал первым в очереди на бой с тем, кто окажется сильнее в паре Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри, которые на двоих владеют всеми чемпионскими поясами. Вот только ждать Диллиану придется долго. Проблема в том, британскими чемпионами подписан контракт сразу на два боя. Первый должен состояться в июле-августе, второй - в конце года или, скорее, в начале следующего. В случае счета 2:0 у Уайта неплохие шансы получить титульный бой года через полтора. Если же Фьюри и Джошуа обменяются победами, то велика вероятность третьего поединка. В таком случае Уайту придется ждать еще года два.

По словам менеджера британца Эдди Хирна в конце года Уайт должен встретиться либо с Деонтеем Уайлдером, либо с Энди Руисом. Что касается будущего Александра Поветкина, которому в этом году исполнится 42, то российский боксер пока не делал заявлений.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга Ring:

Тайсон Фьюри (Великобритания) - чемпион

1. Энтони Джошуа (Великобритания)

2. Донтэй Уайлдер (США)

3. Диллиан Уайт (Великобритания)

4. Луис Ортис (Куба)

5. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

6. Энди Руис (США)

7. Майкл Хантер (США)

8. Александр Поветкин (Россия)

9. Оскар Ривас (Колумбия)

10. Александр Усик (Украина)

Поветкин, несмотря на серьезное поражение, сохранил место в Топ-10. Более того, россиянин опережает Александра Усика, но это связано с тем, что украинец не так давно выступает в тяжелом весе. К примеру, в рейтинге Ring лучших боксеров вне зависимости от категории Усик занимает четвертое место.

Правда, в рейтинге другого респектабельного сайта Boxrec.com украинец опережает россиянина. Вот для сравнения первая десятка Boxrec (здесь нет чемпиона, отсчет начинается с первого места):

1. Тайсон Фьюри (Великобритания)

2. Энтони Джошуа (Великобритания)

3. Донтэй Уайлдер (США)

4. Диллиан Уайт (Великобритания)

5. Александр Усик (Украина)

6. Александр Поветкин (Россия)

7. Энди Руис (США)

8. Майкл Хантер (США)

9. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

10. Дерек Чисора (Великобритания)

источник: «Советский спорт»
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