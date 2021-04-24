После победы над Поветкиным Уайт поднялся в рейтинге журнала Ring. Россиянин пока выше Усика

На третьем месте в новом списке сильнейших тяжеловесов расположился недавний соперник Александра Поветкина Диллиан Уайт. Британец поднялся в рейтинге на одну позицию, сместив россиянина, который опустился аж на восьмое место. Напомним, что в бою, который прошел в конце марта в Гибралтаре, Уайт имел большое преимущество и выиграл нокаутом в четвертом раунде.

После победы над Поветкиным Уайт стал первым в очереди на бой с тем, кто окажется сильнее в паре Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри, которые на двоих владеют всеми чемпионскими поясами. Вот только ждать Диллиану придется долго. Проблема в том, британскими чемпионами подписан контракт сразу на два боя. Первый должен состояться в июле-августе, второй - в конце года или, скорее, в начале следующего. В случае счета 2:0 у Уайта неплохие шансы получить титульный бой года через полтора. Если же Фьюри и Джошуа обменяются победами, то велика вероятность третьего поединка. В таком случае Уайту придется ждать еще года два.

По словам менеджера британца Эдди Хирна в конце года Уайт должен встретиться либо с Деонтеем Уайлдером, либо с Энди Руисом. Что касается будущего Александра Поветкина, которому в этом году исполнится 42, то российский боксер пока не делал заявлений.

Вот как выглядит первая десятка рейтинга Ring:

Тайсон Фьюри (Великобритания) - чемпион