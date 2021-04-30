ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Премьер-лига 22:00 Саутгемптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.80 Х 3.90 П2 1.94
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Леванте 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Страсбург 0 П1 1.88 Х 3.80 П2 4.20
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Сарагоса 0 П1 3.10 Х 2.70 П2 2.80
Источник: Бой Фьюри-Джошуа пройдет в августе в Эр-Рияде. Арабы выделяют $150 миллионов
30 апреля 12:39
автор: Степан Охотников

Источник: Бой Фьюри-Джошуа пройдет в августе в Эр-Рияде. Арабы выделяют $150 миллионов

О сделке должны объявить в эти выходные.

Несмотря на то, что промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум на днях заявил, что поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе между Фьюри и Энтони Джошуа находится под угрозой, инсайдер Майк Коппингер с сайта The Athletic сообщил, что в эти выходные ожидается завершение сделки на сумму более 150 миллионов долларов. Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в начале августа.

Этот бой должен стать первым из двух или даже трех. Первый планировался на конец июля-начало августа (если верить Коппингеру, все-таки состоится в августе), второй - в конце года или, скорее, в начале следующего. Если же Фьюри и Джошуа обменяются победами, то велика вероятность третьего поединка.

- Мы не хотим проводить бой на пустой арене, хотим, чтобы люди пришли посмотреть на это грандиозное событие. Я бы хотел, чтобы бой прошел на «Уэмбли», - на днях заявил Джошуа.

Так почему же бой все-таки пройдет в Саудовской Аравии?

Ответ прост и объясняет многое в этом мире, не только вопрос о месте проведения боя боксеров-тяжеловесов: деньги. Много денег. Арабское нефтяное королевство готово выделить более 150 миллионов долларов за право проведения крупнейшего боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе со времен Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Тут все дело в пиаре. Шейхи продолжают попытки сделать Саудовскую Аравию признанным местом проведения масштабных спортивных мероприятий. Матч-реванш Джошуа с Энди Руисом прошел в Эр-Рияде в декабре 2019 года, и теперь обладатель титулов WBA, IBF и WBO может вернуться для гораздо более серьезного боя.

Были ли прецеденты такой астрономической выплаты за право проведения боя? Ориентиром для нынешней суммы, скорее всего, был тот самый бой Джошуа с Руисом. Тогда арабы выложили 60 миллионов долларов. Понятно, что бой с Фьюри намного интереснее и стоит больше. Семи-восьмизначные суммы в долларах за право провести поединок - нормальное явление для больших боев. Нынешняя - девятизначная - станет рекордной. Понятно, что причин ее появления две - страна проведения и престижный тяжелый дивизион боксеров.

Может ли бой сорваться? По большому счету, это крайне маловероятно. В нем заинтересованы и боксеры, и их менеджеры, и болельщики. Рано или поздно он точно состоится. Другое дело, что те, кто принимают решения ведут свою игру. Тот же Боб Арум заявил, что бой может быть отложен до осени. В таком случае Фьюри, скорее всего, проведет промежуточный бой. Без более-менее веских оснований тертый калач Арум такого говорить бы не стал. Плюс Саудиты, раз уж платят такие огромные деньги, имеют право голоса, возможно решающего. Не исключено, что в их интересах сдвинуть срок проведения поединка на осень, когда пандемия может пойти на спад и болельщикам будет легче путешествовать.

Ждем выходных, которые должны все прояснить.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Гол и пас Орлова не спасли "Вашингтон" от проигрыша "Питтсбургу"ТОП-5 самых доступных автомобилей с кондиционером в РоссииЛучшим тренером апреля в РПЛ стал Марко НиколичСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видеоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Владимир Пономарев: Если Гинер уйдет в «Крылья Советов», с его стороны это будет предательство ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном уходе из армейского клуба Евгения Гинера и Романа Бабаева.
Нагучев верит в «Майнц» и Мирзова, Орзул надеется, что «Локо» устоит в Петербурге. Битва полов #8
"Плеймейкер" представляет восьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Андрей Червиченко: Карасев — отличный судья для матча «Зенит» — «Локо». У него нет бесстыжей наглости Вилкова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу отмены красной карточки армейцу Ильзату Ахметову по итогам 27-го тура РПЛ и назначения Сергея Карасева на центральную игру 28-го тура.
Как Головину стать чемпионом Франции. Сенсационный прогноз на развязку сезона в Лиге 1
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата Франции, в котором осталось провести четыре тура.
«Миллионный Омск давно заслужил этот кайф». Глава «Авангарда» Александр Крылов – о победе в Кубке Гагарина
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов после победы в шестом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0) и завоевания трофея «ястребами» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Плеймейкера».
Эта смелая полька убрала флаг своей страны в знак солидарности с Россией. Ставка на красоту #25
Героиней нашей рубрики стала Наталья Садовска, которая 28 апреля совершила невероятно красивый поступок во время матча за звание чемпионки мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной.
«У меня даже волосы поседели». Защитник «Авангарда» — после завоевания Кубка Гагарина
После победы «Авангарда» над ЦСКА (1:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и завоевания главного трофея КХЛ интервью «Плеймейкеру» дал защитник омичей Алексей Береглазов.
«Кто ставил на нас, заработал много денег». Ковальчук — о победе в Кубке Гагарина
Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук прямо на льду «Арены Балашиха» поделился эмоциями после победы в шестом матче финала плей-офф КХЛ над ЦСКА (1:0) и завоевания Кубка Гагарина.
28-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
1 - 3 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 28-м туре.
На разогреве у «Красной машины». Почему российские юниоры в разы популярнее финала Кубка Гагарина
Матч Россия – США (7:6 ОТ) на ЮЧМ в Техасе вызвал больший интерес, чем решающая серия плей-офф КХЛ. Нетрудно представить, какие рейтинги будут у главной сборной России, которая в конце мая начнет поход за золотом в Риге.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика