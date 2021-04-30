Источник: Бой Фьюри-Джошуа пройдет в августе в Эр-Рияде. Арабы выделяют $150 миллионов

Несмотря на то, что промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум на днях заявил, что поединок за титул чемпиона мира в тяжелом весе между Фьюри и Энтони Джошуа находится под угрозой, инсайдер Майк Коппингер с сайта The Athletic сообщил, что в эти выходные ожидается завершение сделки на сумму более 150 миллионов долларов. Бой за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в начале августа.

Этот бой должен стать первым из двух или даже трех. Первый планировался на конец июля-начало августа (если верить Коппингеру, все-таки состоится в августе), второй - в конце года или, скорее, в начале следующего. Если же Фьюри и Джошуа обменяются победами, то велика вероятность третьего поединка.

- Мы не хотим проводить бой на пустой арене, хотим, чтобы люди пришли посмотреть на это грандиозное событие. Я бы хотел, чтобы бой прошел на «Уэмбли», - на днях заявил Джошуа.

Так почему же бой все-таки пройдет в Саудовской Аравии?

Ответ прост и объясняет многое в этом мире, не только вопрос о месте проведения боя боксеров-тяжеловесов: деньги. Много денег. Арабское нефтяное королевство готово выделить более 150 миллионов долларов за право проведения крупнейшего боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе со времен Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Тут все дело в пиаре. Шейхи продолжают попытки сделать Саудовскую Аравию признанным местом проведения масштабных спортивных мероприятий. Матч-реванш Джошуа с Энди Руисом прошел в Эр-Рияде в декабре 2019 года, и теперь обладатель титулов WBA, IBF и WBO может вернуться для гораздо более серьезного боя.