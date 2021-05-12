Фьюри ждет банковских гарантий. Реальная дата боя с Джошуа - 14 августа

С местом все понятно (ну или почти понятно): бой пройдет в Саудовской Аравии. И хотя американский промоутер Фьюри Боб Арум хочет провести поединок в США, эта затея после озвученной Саудитами цифры кажется крайне маловероятной. Арабское нефтяное королевство выделяет гигантскую сумму в 150 миллионов долларов за право проведения крупнейшего боя за титул чемпиона мира в тяжелом весе со времен Майка Тайсона и Леннокса Льюиса. Все дело в том, что шейхи продолжают попытки сделать Саудовскую Аравию признанным местом проведения масштабных спортивных мероприятий. Матч-реванш Джошуа с Энди Руисом прошел в Эр-Рияде в декабре 2019 года, и теперь обладатель титулов WBA, IBF и WBO должен вернуться для гораздо более серьезного боя.

Вернется ли? Почти наверняка. В бое Джошуа с Фьюри заинтересованы все: и боксеры, и их менеджеры, и болельщики. Рано или поздно он точно состоится. Другое дело, что те, кто принимают решения, ведут свою игру. Менеджер Энтони Джошуа Эдди Хирн уже не раз заявлял о бое как о готовом событии. Сначала называлась дата 24 июля, потом 7 августа. Теперь - 7-е или 14-е.

- Не знаю, зачем Хирн это делает, - заявил британский промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен. - Сколько раз он уже анонсировал бой? Да, мы получили контракт. Настроены положительно, но есть несколько вопросов, которые необходимо утрясти.

«Несколько вопросов», по большому счету, один - финансовые гарантии.

- Тот контракт, который у нас есть, Тайсон Фьюри не подпишет, - сказал Уоррен в интервью сайту SecondsOut. - Нам нужны гарантии. Если они будут, то подпись под контрактом не заставит себя ждать. Это основной вопрос, который составляет 85 процентов от всех проблем.