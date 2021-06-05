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Федор Чудинов: У Либенберга голова была все время, как у страуса – где-то в районе пояса
05 июня 07:28
автор: Артем Зибрак, Анастасия Ключникова
автор фото: Федерация бокса России

Федор Чудинов: У Либенберга голова была все время, как у страуса – где-то в районе пояса

Эксклюзивный комментарий Федора Чудинова о бое с Рино Либенбергом, в котором он защитил титул чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA.

В пятницу, 4 июня в Санкт–Петербурге состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой между Федором Чудиновым и Рино Либенбергом за звание чемпиона мира во втором среднем весе по версии WBA.

Россиянин на радость публике защитил титул, а сразу после объявления победителя (все судьи присудили ему победу по очкам) дал короткое эксклюзивное интервью «Советскому спорту».

– С какими мыслями вы сегодня выходили на бой?

– С чистыми, ха-ха. Любая защита титула – это проверка. Труднее добиваться пояса или защищать его? Это всегда сложно, но по-разному. Добиваться титула трудно, потому что много внешних факторов – давление, судьи будут не совсем на твоей стороне, у тебя условия не лучше, чем у чемпиона, больше нервничаешь, потому что у тебя никогда такого еще не было. Но когда ты чемпион – начинаешь расслабляться и начинается внутренняя борьба, а она всегда тяжелее внешней.

– Сегодня вы довольны работой судей?

– Совершенству нет предела. С моей стороны сегодня было далеко до совершенства, но рад, что победил единогласным решением судей. Думаю, ни у кого претензий нет, даже у противоположного угла. Этим я больше всего доволен, потому что для меня важно, чтобы все стороны конфликта были согласны с решением.

– Со стороны создалось впечатление, что Либенберг хорошо держал удар. Согласны?

– Он отлично провел бой, держал удар и, самое главное, бил в ответ. Думал, он первый-второй раунд будет осторожнее, а он с первых раундов стал бить сильно, вкладываясь в удар. Обычно так не поступают, три-четыре раунда идет разведка, пристреливаются и потом уже начинают бить максимально сильно. Я думал, он в таком темпе к шестому раунду устанет, но нет – все 12 раундов он отвечал. Только в последние два раунда он снизил темп, отбивался и раза в два реже наносил удары.

Для меня это отличный опыт именно как для бойца. По голове, конечно, неприятно пропускать, но все мы держим удары судьбы, и они накладывают шрамы на нашу душу. Такова жизнь.

– Как вам сегодня зал, аудитория?

– Мне очень понравилось.

– Вы слышите что-нибудь в процессе боя?

– Когда как. Я с угла соперника слышал тренера, когда мы заборолись. Он сам на меня кинулся, и я просто сопротивление оказал. Он упал. И один из его команды начал на меня кричать на английском: «Ты что, боец, что ли?» Вот это помню. Вообще весь бой помню, не особое разнообразие было от раунда к раунду. Рад, что всем понравилось, и понравилось мне.

Я извлек огромный опыт. И тренеры, надеюсь, извлекут, немного поменяют подготовку. Потому что мы готовились к тому, что поскольку соперник высокий, он будет идти вперед и наносить удары сверху. А у него голова была все время, как у страуса – где-то в районе пояса. А я не пойму, как в таком случае бить. Надо как-то менять стиль ведения боя.

«Советский спорт» является информационным партнером ПМЭФ'21.

источник: «Советский спорт»
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