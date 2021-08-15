Шоу или спорт? ММА и блогеры в боксерском ринге

В ночь на субботу волейбольная арена «Динамо» принимала у себя «Бойцовский клуб Рен ТВ».

Самое скандальное боксерское шоу года, как обозначили сие действо организаторы, решило удивить зрителей по максимуму. В ринге свои силы поочередно продемонстрировали звезда силового экстрима, блогер и боец смешанного стиля (ММА), просто «Рыжий Тарзан» (пожалуй, основная «завлекалочка» вечера) и 49-летний экс-чемпион мира. Но, обо всем по порядку.

За волосы не дергать

Задать тон боксерскому шоу, чтобы вечер перестал быть томным, выпала честь Брюсу Хлебникову и Денису Вильданову. Первый известен в прошлом как самый сильный мальчик России. На своих длинных волосах он в 7 лет протащил на полтора метра истребитель весом в 4 тонны и потом много чего еще. В общем, мама не зря назвала сына в честь голливудского актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. Соперник Хлебникова - Денис Вильданов, боец с биографией поскромнее. Просто обладатель титула «Самый большой бицепс России», откликается на прозвище «Большой папа» и гордится своим весом в 185 килограмм и спортивным прошлым в американском футболе, правда, на российской территории. Бой по правилам бокса был ограничен тремя раундами по две минуты. Хотя многие бойцы потом и жаловались, что настраивались на более длинную дистанцию - четыре раунда по три минуты, но не зря среди недовольных Брюса не было. Большую часть времени в ринге Хлебников занимался бегом, пытаясь избежать увесистых ударов «Большого папы», и у него это отлично получалось. Хотя стоит заметить, что для дебютанта в боксе Брюс держался уверенно, и первый мощный удар по сопернику нанес именно он.

Результат - ничья - не устроил ни одного из спортсменов. Но Хлебников после боя признался, что «кайфанул» от бокса и в следующий раз обязался соперника без нокаута не оставлять.

Самый дорогой боец-блогер

Следующий бой получился менее экстравагантным. В ринг поднялись блогер и боец ММА Артем Тарасов и камерунский боксер, проживающий в Санкт-Петербурге, Тайсон Дижон, также известный как «Африканский Тайсон». На взвешивании Артем пообещал бить Дижона «по-борцовски, по-колхозному» и слово свое сдержал. К третьему раунду Тарасов совсем прижался к канатам. Показать что-то серьезное или красивое против «Африканского Тайсона» у бойца не получилось. Дижон был на порядок сильнее, что и подтвердили судьи. Артем сильно расстраиваться не стал, назвав бой с камерунцем разминкой перед предстоящей встречей (дата до сих пор не определена) с Александром Емельяненко. Кстати, бой этот также пройдет по правилам бокса, но в перчатках ММА, и станет для Тарасова самым прибыльным - за встречу с Емельяненко-младшим он получит 5 миллионов рублей.