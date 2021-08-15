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Шоу или спорт? ММА и блогеры в боксерском ринге
15 августа 12:41
автор: Анастасия Ключникова

Шоу или спорт? ММА и блогеры в боксерском ринге

Как выглядит самое скандальное боксерское шоу?

В ночь на субботу волейбольная арена «Динамо» принимала у себя «Бойцовский клуб Рен ТВ».

Самое скандальное боксерское шоу года, как обозначили сие действо организаторы, решило удивить зрителей по максимуму. В ринге свои силы поочередно продемонстрировали звезда силового экстрима, блогер и боец смешанного стиля (ММА), просто «Рыжий Тарзан» (пожалуй, основная «завлекалочка» вечера) и 49-летний экс-чемпион мира. Но, обо всем по порядку.

За волосы не дергать

Задать тон боксерскому шоу, чтобы вечер перестал быть томным, выпала честь Брюсу Хлебникову и Денису Вильданову. Первый известен в прошлом как самый сильный мальчик России. На своих длинных волосах он в 7 лет протащил на полтора метра истребитель весом в 4 тонны и потом много чего еще. В общем, мама не зря назвала сына в честь голливудского актера и мастера боевых искусств Брюса Ли. Соперник Хлебникова - Денис Вильданов, боец с биографией поскромнее. Просто обладатель титула «Самый большой бицепс России», откликается на прозвище «Большой папа» и гордится своим весом в 185 килограмм и спортивным прошлым в американском футболе, правда, на российской территории. Бой по правилам бокса был ограничен тремя раундами по две минуты. Хотя многие бойцы потом и жаловались, что настраивались на более длинную дистанцию - четыре раунда по три минуты, но не зря среди недовольных Брюса не было. Большую часть времени в ринге Хлебников занимался бегом, пытаясь избежать увесистых ударов «Большого папы», и у него это отлично получалось. Хотя стоит заметить, что для дебютанта в боксе Брюс держался уверенно, и первый мощный удар по сопернику нанес именно он.

Результат - ничья - не устроил ни одного из спортсменов. Но Хлебников после боя признался, что «кайфанул» от бокса и в следующий раз обязался соперника без нокаута не оставлять.

Самый дорогой боец-блогер

Следующий бой получился менее экстравагантным. В ринг поднялись блогер и боец ММА Артем Тарасов и камерунский боксер, проживающий в Санкт-Петербурге, Тайсон Дижон, также известный как «Африканский Тайсон». На взвешивании Артем пообещал бить Дижона «по-борцовски, по-колхозному» и слово свое сдержал. К третьему раунду Тарасов совсем прижался к канатам. Показать что-то серьезное или красивое против «Африканского Тайсона» у бойца не получилось. Дижон был на порядок сильнее, что и подтвердили судьи. Артем сильно расстраиваться не стал, назвав бой с камерунцем разминкой перед предстоящей встречей (дата до сих пор не определена) с Александром Емельяненко. Кстати, бой этот также пройдет по правилам бокса, но в перчатках ММА, и станет для Тарасова самым прибыльным - за встречу с Емельяненко-младшим он получит 5 миллионов рублей.

Эпатаж – не главное

Третий бой в рамках «Бойцовского клуба Рен ТВ» - честно скажем, самый ожидаемый - должен был добавить «перца» в ринге. Померяться силами на протяжение трех раундов предстояло Вячеславу «Рыжему Тарзану» Дацику и Даниялу «Т-34» Эльбаеву. Несмотря на приличную разницу в возрасте, 40-летний боец ММА против 24-летнего, и разницу в весе, 123 килограмма против 135, молодость и габариты не победили. «Рыжий Тарзан» без особых проблем справился с «Танком». Да, для Эльбаева этот бой стал дебютным в боксе, для Дацика - третьим. Но разница в возможностях была уж слишком очевидна. Тем не менее, Даниял решением судей и поведением в ринге Дацика остался недоволен: говорит, Рыжий Тарзан «пробивал» не по печени, а постоянно норовил попасть в пах. Да, и вообще, еще за неделю до боя, Эльбаев открыто высказывал свою неприязнь к скандальному бойцу ММА, называя его единственным достоинством только «непробиваемую башку».

Первое поражение за 16 лет

Завершил «самое скандальное боксерское шоу» поединок между супертяжеловесом Виталием Кудуховым и экс-чемпионом мира в первом тяжелом весе Гильермо Джонсом. Пикантности бою добавил тот факт, что 31-летний российский боксер вышел против 49-летнего панамца. И как оказалось, возраст Гильермо не помеха! Все 8 раундов панамец оказывал достойное сопротивление Кудухову. В какой-то момент с трибун даже послышались крики: «Виталий, час ночи! Укладывай гостя!». Но, перейти в активное наступление Гильермо так и не удалось. Несмотря на высокий уровень и опыт, Джонсон не смог быть таким же быстрым, как наш супертяж. Судьи единогласно признали победителем россиянина. А для 49-летнего панамца это стало первым поражением с 2005 года. После поединка многие остались недовольны его «несмотрибельностью». Тут хочется процитировать промоутера Владимира Хрюнова, который, вручая Кудухову чемпионский пояс, сказал: «Представляете, Гильермо 49 лет. Человек- эпоха. Он начинал боксировать, когда многие присутствующие в зале еще не родились. Гильермо, спасибо тебе». Вот, хотя бы за желание человека в таком возрасте выходить в ринг против молодого боксера - пусть и за деньги, как многие цинично отметят - и стоило посмотреть этот бой.

источник: «Советский спорт»
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