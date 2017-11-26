Российский боксер Александр Устинов проиграл немцу Мануэлю Чарру в поединке за пояс чемпиона WBA в супертяжелом весе.

12-раундовый бой проходил в немецком Оберхаузене и завершился победой Чарра единогласным решением судей – 115-111, 116-111, 115-112.

Для 40-летнего россиянина это поражение стало вторым в профессиональной карьере, при 34 победах. А Чарр одержал свою 31-ю победу (17 – нокаутом), потерпев на профессиональном ринге четыре поражения.