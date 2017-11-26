Ковалев нокаутировал Шабранского и завоевал чемпионский пояс WBO
Российский полутяжеловес Сергей Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO.
В Нью-Йорке Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским.
Уже в первом раунде Сергей донес несколько силовых ударов справа и дважды отправил соперника на настил ринга.
Во второй трехминутке поединок был завершен.
Напомним, Сергей Ковалев уже владел чемпионским поясом WBO в полутяжелом весе. Год назад он уступил этот титул американцу Андре Уорду.
Второй нокдаун в бою #KovalevShabranskyy pic.twitter.com/D4XTSieOmf— Yuri Tarantin (@YuriTarantin) 26 ноября 2017 г.