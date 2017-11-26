В Нью-Йорке Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским.

Уже в первом раунде Сергей донес несколько силовых ударов справа и дважды отправил соперника на настил ринга.

Во второй трехминутке поединок был завершен.

Напомним, Сергей Ковалев уже владел чемпионским поясом WBO в полутяжелом весе. Год назад он уступил этот титул американцу Андре Уорду.