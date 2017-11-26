Российский боксер Сергей Ковалев намерен снова объединить чемпионские пояса в полутяжелом весе.

- Я вернулся. В прошлом бою с Уордом рефери принял несправедливое решение. Мы должны выяснить, кто сильнейший в полутяжелой весовой категории.

Адонис Стивенсон в моем списке. Я готов к объединительному бою с Бетербиевым, - заявил Ковалев.

Напомним, Ковалев в Нью-Йорке победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, вернув себе звание чемпиона мира по версии WBO.

Сергей в ноябре 2016 года уступил американцу Андре Уорду единогласным решением судей в бою за титулы WBA (Super), IBF и WBO, а в июне 2017 года в матче-реванше вновь проиграл американцу техническим нокаутом в восьмом раунде.