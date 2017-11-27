О важности проведения крупных международных турниров в небольших городах , возможности вырастить чемпиона в провинции, а также умении ставить цели и идти к ним, рассказал Проводников.

- Кубок мира нефтяных стран проходит уже в пятнадцатый раз. Что, на ваш взгляд, является залогом такого постоянства?

- Если сюда едут люди, и количество участников растет с каждым годом, значит, мы на правильном пути. Если у организаторов есть опыт и умения для того, чтобы провести здесь мероприятие такого уровня, — то нужно это делать.

- Чем турниры, проводимые в глубинке, отличаются от соревнований, которые проходят в мегаполисах?

- Такие турниры, каким является Кубок нефтяных стран, имеют огромную важность. Я уже не раз подчеркивал, что крупные города сейчас перенасыщены подобного рода мероприятиями. Нужно переносить проведение масштабных спортивных и культурных мероприятий из крупных городов в глубинку. Мне всегда приятно приезжать в Белоярский. Какое бы мероприятие не проходило, зал здесь всегда забит до отказа. Здесь это нужно, этим интересуются. Тем более, если его посещают такие звезды спорта, как Денис Лебедев. Молодежь и дети могут увидеть таких спортсменов не по телевизору, а вживую. Подойти, пообщаться, сфотографироваться. Многие потом говорят: «Он такой же простой, как и мы». Существует стереотип, что чемпионы, которых показывают по телевизору, страдают звездной болезнью. Нет, они такие же простые и скромные парни из таких же небольших городков и поселков.

- Присутствие на турнире таких почетных гостей как вы и Денис Лебедев нужно нужна ребятам, которые делают свои первые шаги в боксе и пришли сегодня посмотреть на своих кумиров. А в вашей жизни была подобная встреча?

- Хорошо помню тот раз, когда я впервые увидел Костю Цзю. Тогда я точно так же бегал с горящими глазами, стоял в очереди, чтобы сфотографироваться с ним. А сейчас уже молодежь стоит в очереди ко мне. Поэтому я стараюсь быть максимально доступным и открытым для всех, не отказывать никому. Я встаю в четыре утра, много дел надо переделать за день, чтобы уделить внимание всем. Дома был последний раз в октябре, хотя до него отсюда, можно сказать, рукой подать. Раз уж мне в жизни повезло, и удача улыбнулась, считаю своим долгом отдавать другим. А кому отдавать, как не своим землякам?

- В некоторых видах спорта практически невозможно вырастить чемпиона вне столицы. Если вовремя не попасть к нужному тренеру, ничего не получится. В то же время вы и Денис Лебедев на собственном примере доказываете, что в боксе даже в глубинке возможно стать чемпионом.

- Меня уже никто не переубедит, что в жизни есть что-то невозможное. Я родился, рос и жил в поселке Березово, приехал на другой конец света в Лос-Анджелес и стал чемпионом мира. Теперь попробуйте убедить меня, что что-то невозможно. Чудеса случаются в жизни, я в это верю. А если человек искренне верит, и работает над этим – возможно все. Это работает даже в мелочах. Я, например, сейчас похудел на 9 килограммов. Я очень люблю сладкое, но отказался от него, поставил перед собой цель: пока не сделаю 65 килограммов, сладкого есть не буду. Вы не представляете, какая это была мотивация для меня! Казалось бы, какая мелочь, но, когда наконец получаешь то, к чему стремился, понимаешь, вот оно, счастье! Нужно лишь трудиться и идти к своей цели. Если ты готов проявить характер и отказаться от всего ради своей цели, идти вперед для того, чтобы достичь своей мечты – то обязательно все получится.