Российский боксер Дмитрий Кудряшов сказал, что не намерен расставаться с тренером Мануэлем Роблесом после поражения от Юниера Дортикоса.

«Мне было сейчас важно соскучиться по боксу, это уже произошло. Я вернусь на ринг как только будет следующее шоу. Весной, летом или, может быть, осенью. Что касается команды или тренера, то мне уже давно это советуют, но здесь важно, чтобы мне было комфортно.

Команда не смогла приехать ко мне на подготовку к последнему бою, но это ничего бы существенно не изменило. Он [Мануэль Роблес] - хороший тренер, да и я никогда не виню команду. В этом плане у меня все хорошо», - цитирует Кудряшова ТАСС.

Напомним, что в сентябре нынешнего года Кудряшов уступил Дортикосу нокаутом во втором раунде.