«Я не думаю, что смогу нокаутировать Ригондо. Я настраиваюсь на полный бой и судейское решение. Он хороший боксер, у него разнообразный стиль боксирования. Он старается хорошо двигаться весь бой в ринге, показывать красочный бокс. Кубинские боксеры имеют интересный стиль, которому что у них хорошая школа и традиции. Украинская школа бокса тоже имеет хорошие традиции.

Лет семь назад я, Усик и Гвоздик сидели и размышляли о профессиональном боксе. Тогда Усик уверенно сказал, что пойдет в профессионалы после Олимпиады в Лондоне, а Гвоздик еще сомневался. Но сейчас мы вместе пытаемся показать миру украинский бокс, украинскую школу бокса и наши традиции», - цитирует Ломаченко iSport.ua.

Напомним, бой Ломаченко и Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке.