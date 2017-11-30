«В первой четверти следующего года мы планируем организовать для Бивола бой в США. Мы надеемся, что сможем договориться с одним из главных наших соперников в этом весе. Бивол готов драться с лучшими, он просил бой с боксером, занимающим первые места в рейтингах», - приводит слова Рябинского Fightnews.

Напомним, что 26-летний Бивол 5 ноября защитил титул чемпиона мира WBA, победив в 12-раундовом поединке у австралийца Трента Бродхерста. На счету российского боксера 12 побед (10 – нокаутом) и ни одного поражения.