Спортсменке из Кубани Екатерине Молчановой подарили квартиру за второе место на юниорском чемпионате мира по боксу.

Как сообщает KrasnodarMedia, поощрить девушку за успешное выступление на турнире в Индии решила администрация ее родного города Горячий Ключ.

- Пусть медаль серебряная, для нас ты все равно победительница. Достойно отстояла честь родного города и своей страны, - сказал глава Горячего Ключа Иван Федоровский, принимая Екатерину.

Вместе с цветами и грамотой он вручил ей ключи от однокомнатной квартиры в одной из городских новостроек.

- Я, конечно, мечтала когда-нибудь купить свое жилье, но не ожидала, что квартира станет для меня подарком, – призналась спортсменка.

Соревнования по боксу среди юниорок AIBA 2017 прошли в восточно-индийском городе Гувахати, в них приняли участие свыше 160 спортсменок из 31 страны. Молчанова, выступая в весе до 51 кг, дошла до финала, где уступила индийской сопернице.