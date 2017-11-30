Кубанская спортсменка «выбила» себе квартиру на ринге
Спортсменке из Кубани Екатерине Молчановой подарили квартиру за второе место на юниорском чемпионате мира по боксу.
Как сообщает KrasnodarMedia, поощрить девушку за успешное выступление на турнире в Индии решила администрация ее родного города Горячий Ключ.
- Пусть медаль серебряная, для нас ты все равно победительница. Достойно отстояла честь родного города и своей страны, - сказал глава Горячего Ключа Иван Федоровский, принимая Екатерину.
Вместе с цветами и грамотой он вручил ей ключи от однокомнатной квартиры в одной из городских новостроек.
- Я, конечно, мечтала когда-нибудь купить свое жилье, но не ожидала, что квартира станет для меня подарком, – призналась спортсменка.
Соревнования по боксу среди юниорок AIBA 2017 прошли в восточно-индийском городе Гувахати, в них приняли участие свыше 160 спортсменок из 31 страны. Молчанова, выступая в весе до 51 кг, дошла до финала, где уступила индийской сопернице.