Напомним, что 27 ноября в Москве Силлах проиграл Папину нокаутом в первом раунде.

«Хочу сказать, что со мной все в порядке. Я в нормальной физической форме. Здоровье в порядке. Поражение – жесткое. Я адекватно все понимаю. Силы не те уже. Кондиции не те, я их израсходовал. Я 25 лет занимаюсь в боксе, провел большое количество боев. Это уже сказывается. Глаза уже не те. Все в порядке. Я все знаю. То, что мне делать дальше, я тоже знаю. Привет все, кто переживал», - сказал Силлах.