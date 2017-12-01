«Это будет большой удар. Не знаю, как Боб Арум позволил Ломаченко встретиться со мной. Он считает, что Ломаченко победит меня, но он допустил большую ошибку. Он упадет так же, как Нонито. Если победа над Нонито заставила всех бояться меня, только представьте, чтобы произойдет, когда я побью Ломаченко», – приводит слова 37-летнего кубинца Allboxing.ru.

Напомним, бой Ломаченко и Ригондо пройдет 9 декабря в Нью-Йорке.