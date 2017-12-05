Первый международный боксерский форум пройдет в Сочи в феврале, сообщает ТАСС.

Сообщается, что на форуме соберутся представители ведущих боксерских организаций: WBC, WBA,WBO и IBF.

«У нас стоит задача проводить такой форум ежегодно, чтобы была возможность продуктивного диалога между федерациями. Активно и положительно идет обсуждение участия президентов пяти боксерских, плюс 27 января будет назначен президент AIBA, и все главы будут участвовать в форуме.

Свое участие в мероприятии подтвердили представители 205 стран, а также более 40 промоутеров-иностранцев. Также ведем переговоры с 10 боксерами-звездами - это действующие и бывшие чемпионы мира», - сказал секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.