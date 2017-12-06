Бой Ломаченко – Ригондо покажет «Матч ТВ»
Российский телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию поединка украинца Василия Ломаченко и кубинца Гильермо Ригондо.
Комментировать встречу двух двукратных олимпийских чемпионов будет Григорий Стангрит.
Напомним, что бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Ориентировочно начало поединка в 7:00 мск.
Бой пройдет в рамках во втором полулегком веса (до 58,9 кг). Ломаченко владеет чемпионским поясом по версии WBO в этой весовой категории. Ригондо же является чемпионом мира по версиям WBA и WBO во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).