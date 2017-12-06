Комментировать встречу двух двукратных олимпийских чемпионов будет Григорий Стангрит.

Напомним, что бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Ориентировочно начало поединка в 7:00 мск.

Бой пройдет в рамках во втором полулегком веса (до 58,9 кг). Ломаченко владеет чемпионским поясом по версии WBO в этой весовой категории. Ригондо же является чемпионом мира по версиям WBA и WBO во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).