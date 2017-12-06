Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев оценил шансы Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо в поединке, который пройдет 9 декабря в Нью-Йорке

«Фаворит – Ломаченко. Ригондо слишком маленький для этого веса. Ломаченко победит», - сказал Гассиев.

Напомним, что бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Ориентировочно начало поединка в 7:00 мск.

Бой пройдет в рамках во втором полулегком веса (до 58,9 кг). Ломаченко владеет чемпионским поясом по версии WBO в этой весовой категории. Ригондо же является чемпионом мира по версиям WBA и WBO во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).