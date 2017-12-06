Чемпион мира по версии IBF Мурат Гассиев оценил шансы Александра Усика и Майриса Бриедиса в поединке, который пройдет 27 января.

«Многие считаю Усика фаворитом, он - хороший боксер и чемпион мира. Но странно, что Бриедиса легко списывают со счетов. Он тоже чемпион мира. Не знает поражений, и у него есть нокаутирующий удар. Хорошо обучен и показывает качественный бой. Для обоих боксеров это будет самый сложный поединок в карьере. Тем интереснее будет посмотреть. Фаворита назвать не могу. 50 на 50», - сказал Гассиев.

Напомним, что бой пройдет в ночь с субботы на воскресенье. Ориентировочно начало поединка в 7:00 мск.

Бой пройдет в рамках во втором полулегком веса (до 58,9 кг). Ломаченко владеет чемпионским поясом по версии WBO в этой весовой категории. Ригондо же является чемпионом мира по версиям WBA и WBO во втором легчайшем весе (до 55,2 кг).