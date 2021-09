Джошуа оказался тяжелее Усика на восемь килограммов

Состоялась официальная процедура взвешивания в рамках поединка между Александром Усиком и чемпионом в тяжелом весе по версии WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

Как сообщает организатор вечера бокса - компания Matchroom Boxing, украинец показал на весах 100,2 килограмма. Джошуа оказался тяжелее оппонента - 108,8 кг.

