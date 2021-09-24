Александр Усик: Мы с Джошуа творим историю, про которую будут помнить

Украинский боксер Александр Усик считает, что его поединок с британцем Энтони Джошуа запомнится болельщикам надолго.

«Все такие поединки - это история, великая история. И мы с Джошуа творим такую историю, про которую будут говорить, будут помнить. Джошуа действительно очень известный чувак, его даже бабушки знают в нашей стране», — приводит «МК-Спорт» слова спортсмена со ссылкой на «РЕН-ТВ».

Добавим, что в активе Усика 18 побед (13 нокаутом) в 18 боях на профессиональном ринге. У Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

31-летний британский боксер заработает за данный бой около 17,5 миллионов евро, тогда как 34-летний украинец сможет получить максимум 5,9 миллиона. Ранее промоутер Усика сообщил, что его подопечный получит самый большой гонорар в карьере.