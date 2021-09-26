Усик победил Джошуа и завоевал три титула чемпиона мира

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей – 116-112, 117-114, 115-113.

После на счету 34-летнего Усика стало 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.

Отметим, что чемпионом мира по версии WBC в тяжелом весе является британец Тайсон Фьюри, который 9 октября в Лас-Вегасе проведет бой с американцем Деонтеем Уайлдером.