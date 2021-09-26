Промоутер Джошуа: Усик действительно удивил, но Энтони уже говорит о реванше

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, прокомментировал поражение британского боксера в поединке с украинцем Александром Усиком.

- Александр действительно удивил. Реванш? Это будет непросто. Однако Джошуа уже говорит о нем, он хочет быть чемпионом мира. Но Джошуа надо придумать что-то новое, в таком бою Усик был лучше.

Нельзя сравнивать это и поражение от Руиса. Там было совсем другое. Здесь же Джошуа дрался с одним из лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Но Энтони голоден, он хочет вернуть свои пояса, - приводит слова Хирна RT.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 сентября Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. После этой победы на счету 34-летнего украинца стало 19 побед в 19 поединках, 13 из которых – нокаутом. В активе 31-летнего британца 24 победы (22 нокаутом) и два поражения.